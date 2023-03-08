1顆蛋賣1日幣！水產店「逆向操作」業績成長3成　360顆2小時賣完

▲水產店推出1元雞蛋活動，業績成長3成。（圖／臉書／魚丸鮮魚店，下同）

記者王佩翊／編譯

全球多國爆發禽流感疫情，接連影響到蛋價，甚至造成蛋荒，不只台灣，日本也陷入缺蛋潮。然而在許多連鎖餐飲業者停售含蛋餐點的同時，富山縣卻有一間水產店逆向操作，以「1顆蛋只要1日圓」（約新台幣0.22元）的價格回饋顧客，吸引大批顧客上門，每天限量360顆往往不到2小時就售罄。

根據《鬱金香電視台》報導，被稱為「物價優等生」的雞蛋近日在日本連連上漲，不只一般家庭，連餐飲業者也苦不堪言。然而富山縣富山市大島一間2022年6月才剛開幕的水產店「魚丸鮮魚店」卻推出了雞蛋1顆1日圓（約新台幣0.22元）的特惠活動，大受當地民眾歡迎。

魚丸鮮魚店自開幕後，就因為店內餐廳的海鮮丼料好實在深受好評，而如今店內的便宜雞蛋回饋活動也再度引發熱議。魚丸鮮魚店社長加藤薰表示，這個活動自2月起首度推出，每天僅提供360顆，每人限購10顆，雖然是虧本販售，但是因為設有加價購的門檻，必須消費滿1620日圓（約新台幣362元）才可以購買，因此不至於太過虧錢。

儘管1元雞蛋設有門檻，但是仍然吸引大量民眾上門，甚至有人為了要買雞蛋，而買了更多店內的商品或餐點。一名女性顧客直言，如今在超市想要買1盒雞蛋都要250日圓（約新台幣55元）了，在這裡買反而能把錢省下來。甚至有另一名男性顧客每周都會來報到2至3次。

自從推出1元雞蛋活動後，店內銷售額比以往成長了3成，而限量360顆的雞蛋，往往在開門2小時後就會售罄。