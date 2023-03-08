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「金門2天1夜機+酒」3833元起！比單買來回機票更便宜

▲▼ 。（圖／長榮）

▲從規劃到完工耗時30年的「金門大橋」，已於2022年10月30日正式通車。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

立榮航空與長汎假期於今（8）日在十美渡假村舉辦「金彩光旅，玩美烈嶼」春季新產品發表會，本次推出「嗨翻金門金彩光旅玩美烈嶼3日」第2人同行立刻現折3,000元，僅限量2團。另立榮假期自即日起到3/31止，推出金門2天1夜的機+酒行程，只要3,883元起，比來回機票5111元更便宜。

長汎假期此次全新推出的遊程《嗨翻金門金彩光旅玩美烈嶼3日》，安排最佳「觀橋點」眺望金門大橋景觀，更特別以「車去船回」方式往返大小金門，白天行駛金門大橋至烈嶼遊覽，傍晚搭上遊艇回航「藍色公路」從海上欣賞神秘軍事小島、夕陽美景、廈門夜景及金門大橋的絢爛燈光秀。現在報名指定日期第2人現折3,000元。

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喜愛自由行的旅客，可以選擇立榮假期機加酒線上訂購平台，金門機加酒行程兩天一夜4,383元起，即日起至3/31，單筆訂單可再憑折扣碼KINMEN500折抵500元，比只買來回機票還要划算。

立榮航空劉同義副總經理表示，金門獨特的戰地史蹟與濃厚人情味，總是讓人想一去再去，許多新興的私房景點更成為網美的打卡勝地，而立榮航空便捷的飛航服務，讓旅客可以快速往返金門，如今跨海大橋通車，讓大金門與小金門(烈嶼)的交通時間大幅縮短，來回只要5到10分鐘，旅客可以更輕鬆自在的體驗大、小金門感性、知性及歷史之美。

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