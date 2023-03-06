「假台彩網站」藏台中！博弈業海撈962億　徵才筆試考卷曝

記者林名揚、劉人豪／金門報導



某家位於台中市的科技公司從事假博弈網站開發等事，為躲避檢警查緝，藏身於台中市精華地段之高級商辦，以門衛森嚴之高級商業辦公大樓為掩護，金門縣警局於蒐報後報請臺灣台中地方檢察署指揮偵辦。

▲台中商辦暗藏賭博機房 。（圖／記者林名揚翻攝）

警方經長期蒐證監控及大數據分析，發現該科技公司意圖營利提供賭博場所，供賭客下注簽賭，賭客可透過網站內提供之ATM匯款、超商條碼及信用卡等方式取得繳款帳號或條碼進行下注，經查該賭博網站提供台灣彩券大樂透、539、六合彩、天天樂及百家樂、紅黑輪盤、德州撲克等博弈遊戲。

▲▼資訊科技公司假借軟體開發之名，實際上專門為客戶量身打造各類賭博遊戲及娛樂城網站建置。（圖／記者林名揚翻攝）

待時機成熟後，專案小組直搗賭博機房藏匿處，當場查獲吳姓男子等10名犯嫌，並查扣涉案電腦主機15台、伺服器5台、手機13支、筆電1台、監視器3台、賭博教學筆記本1批等贓證物，詢後將吳男等10人解送至台灣台中地方檢察署偵辦。

專案小組發現，該資訊科技公司假借軟體開發之名，實際上專門為客戶量身打造各類賭博遊戲及娛樂城網站建置，提供架接及管理服務，除國內娛樂城外，客戶遍及東南亞越南、泰國及菲律賓等國家，初步計算實際有效投注金額逾新台幣962億元。

▲吳姓男子等10人解送至台中地方檢察署偵辦。（圖／記者林名揚翻攝）

公司所屬程式設計師、美工及客服人員等，能依客戶需求仿造台彩大樂透、539、六合彩、天天樂設計開獎網站，並開發各類真人百家樂及電子遊藝類博弈遊戲，亦提供娛樂城網站建置及後續風險管控等服務，以「一條龍」方式包辦所有流程。

搜索現場另發現涉案人員記載之博弈網站研發日誌、筆記資料及入職考試專用試卷，內容皆為賭博網站開發之專有名詞、賭博遊戲之玩法、程式設計之要點、異常排除等，入職人員必須通過層層筆試始得續留公司，專業程度令人稱奇。

▲▼入職考試專用試卷曝光。（圖／記者林名揚翻攝）