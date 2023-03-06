　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「假台彩網站」藏台中！博弈業海撈962億　徵才筆試考卷曝

記者林名揚、劉人豪／金門報導

某家位於台中市的科技公司從事假博弈網站開發等事，為躲避檢警查緝，藏身於台中市精華地段之高級商辦，以門衛森嚴之高級商業辦公大樓為掩護，金門縣警局於蒐報後報請臺灣台中地方檢察署指揮偵辦。

▲▼金門偵破台中博弈公司。（圖／記者林名揚翻攝）

▲台中商辦暗藏賭博機房 。（圖／記者林名揚翻攝）

警方經長期蒐證監控及大數據分析，發現該科技公司意圖營利提供賭博場所，供賭客下注簽賭，賭客可透過網站內提供之ATM匯款、超商條碼及信用卡等方式取得繳款帳號或條碼進行下注，經查該賭博網站提供台灣彩券大樂透、539、六合彩、天天樂及百家樂、紅黑輪盤、德州撲克等博弈遊戲。

▲▼金門偵破台中博弈公司。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼資訊科技公司假借軟體開發之名，實際上專門為客戶量身打造各類賭博遊戲及娛樂城網站建置。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門偵破台中博弈公司。（圖／記者林名揚翻攝）

待時機成熟後，專案小組直搗賭博機房藏匿處，當場查獲吳姓男子等10名犯嫌，並查扣涉案電腦主機15台、伺服器5台、手機13支、筆電1台、監視器3台、賭博教學筆記本1批等贓證物，詢後將吳男等10人解送至台灣台中地方檢察署偵辦。

專案小組發現，該資訊科技公司假借軟體開發之名，實際上專門為客戶量身打造各類賭博遊戲及娛樂城網站建置，提供架接及管理服務，除國內娛樂城外，客戶遍及東南亞越南、泰國及菲律賓等國家，初步計算實際有效投注金額逾新台幣962億元。

▲▼金門偵破台中博弈公司。（圖／記者林名揚翻攝）

▲吳姓男子等10人解送至台中地方檢察署偵辦。（圖／記者林名揚翻攝）

公司所屬程式設計師、美工及客服人員等，能依客戶需求仿造台彩大樂透、539、六合彩、天天樂設計開獎網站，並開發各類真人百家樂及電子遊藝類博弈遊戲，亦提供娛樂城網站建置及後續風險管控等服務，以「一條龍」方式包辦所有流程。

搜索現場另發現涉案人員記載之博弈網站研發日誌、筆記資料及入職考試專用試卷，內容皆為賭博網站開發之專有名詞、賭博遊戲之玩法、程式設計之要點、異常排除等，入職人員必須通過層層筆試始得續留公司，專業程度令人稱奇。

▲▼金門偵破台中博弈公司。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼入職考試專用試卷曝光。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門偵破台中博弈公司。（圖／記者林名揚翻攝）

ET快訊
全台唯一！　這間星巴克連續26天買一送一
羅嘉翎教練13年前「被全台罵爆」！　女主播開砲：真的荒謬
邱國正喊「全動法」沒有16歲上戰場　「我反戰！但不能不準備」
「馬祖莒光沒肉吃」邱國正道歉！　下令追究這件事
快訊／C-130出動！　運5.2噸冷凍肉到馬祖可吃10天
房貸補貼每戶3萬！估55萬戶受惠　5大門檻曝
獨／台科大整併私立大學！　這間擬今年停招

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

認為運將繞路氣炸　醉男徒手尻爆計程車！酒醒反告恐嚇

酒店妹拒出場被男客亂刀捅死　北市娛樂公關經紀職業工會說話了

「假台彩網站」藏台中！博弈業海撈962億　徵才筆試考卷曝

快訊／摃上了！台南十大傳奇「台銀抗議車」4度回歸再停2部

屏東農民分水灌溉疑活活電死！手腳捲曲躺水溝　家屬淚求真相

金門湖前石頭牌旁雜草起火！緊鄰民宅嚇壞住戶　警消急灌救

現場畫面曝！台籍漁船翻覆7人落海　友船馳援僅見「船頭漂海面」

自閉院生遭虐到橫紋肌溶解亡　教養院3員工重判！她冷眼看也慘了

「月領12萬」高薪！　一錄取變惡夢

國1「4車追撞3傷」現場恐怖畫面曝光　廂型車車頭全撞爛

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

認為運將繞路氣炸　醉男徒手尻爆計程車！酒醒反告恐嚇

酒店妹拒出場被男客亂刀捅死　北市娛樂公關經紀職業工會說話了

「假台彩網站」藏台中！博弈業海撈962億　徵才筆試考卷曝

快訊／摃上了！台南十大傳奇「台銀抗議車」4度回歸再停2部

屏東農民分水灌溉疑活活電死！手腳捲曲躺水溝　家屬淚求真相

金門湖前石頭牌旁雜草起火！緊鄰民宅嚇壞住戶　警消急灌救

現場畫面曝！台籍漁船翻覆7人落海　友船馳援僅見「船頭漂海面」

自閉院生遭虐到橫紋肌溶解亡　教養院3員工重判！她冷眼看也慘了

「月領12萬」高薪！　一錄取變惡夢

國1「4車追撞3傷」現場恐怖畫面曝光　廂型車車頭全撞爛

賴士葆買不到蔥抓餅加蛋　轟陳吉仲：要不是蔡培慧當選就被換掉了

馬祖官兵沙灘求救「想吃肉」！過來人曝再1慘況：最誇張是缺瓦斯

又能出國賞櫻！韓國必看5大賞櫻景點　走進世界最大櫻花節看粉色海

認為運將繞路氣炸　醉男徒手尻爆計程車！酒醒反告恐嚇

故宮降級改隸文化部？蕭宗煌：不是最好的選項

走過新竹球場撲接事件　林哲瑄：I’m back

卡地亞經典作銘記真摯情意　白色情人節獻禮甜蜜加倍

一碗35元給料不手軟在安平！香甜綿密任選兩種配料不加價超親民

回郵索書！李永然為你解決遺產繼承問題

酒店妹拒出場被男客亂刀捅死　北市娛樂公關經紀職業工會說話了

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

社會熱門新聞

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

未婚妻跟軍官上床　綠帽王怒退婚變單親爸

「月領12萬」高薪！　一錄取變惡夢

快訊／上班塞爆！　國1「4車追撞3傷」回堵5公里

高雄男遭凌虐痛毆！過程全被錄下

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

賓士突開門女子掉出來　真相曝光

蔥油餅闆娘找錢搓鈔　完整影片曝！

國1「4車追撞3傷」現場恐怖畫面曝光

淡水塞爆！議員父親告別式政壇大咖都到

自閉院生遭虐到橫紋肌溶解亡　3人重判

台籍漁船翻覆7人落海　友船馳援僅見「船頭漂海面」

快訊／台中136線自撞騎士重傷不治

更多熱門

相關新聞

認為運將繞路氣炸　醉男徒手尻爆計程車

認為運將繞路氣炸　醉男徒手尻爆計程車

台中市北屯區5日傳出醉客與運將糾紛，一名34歲陳男下班後喝得爛醉，搭乘計程車返家質疑運將「刻意繞路」，導致車資與平時不同，憤而徒手損毀計程車板金跟後照鏡，甚至丟持物品，與運將發生口角。第五分局警方獲報後，要求陳男乖乖蹲地配合，據悉，事後雙方互相提起恐嚇告訴，函送偵辦中。

金門湖前石頭牌旁雜草起火！緊鄰民宅　警消急灌救

金門湖前石頭牌旁雜草起火！緊鄰民宅　警消急灌救

快訊／台中136線自撞騎士重傷不治

快訊／台中136線自撞騎士重傷不治

快訊／台中22歲騎士自撞無呼吸心跳！

快訊／台中22歲騎士自撞無呼吸心跳！

未婚妻跟軍官上床　綠帽王怒退婚變單親爸

未婚妻跟軍官上床　綠帽王怒退婚變單親爸

關鍵字：

金門台中博弈徵才考卷科技公司賭博

讀者迴響

熱門新聞

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

教練轟羅嘉翎「心存僥倖」！議員揭他黑歷史

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

唐綺陽運勢／4星座「生涯有重大變化」

未婚妻跟軍官上床　綠帽王怒退婚變單親爸

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

女兒考研所落榜　爸媽陪考竟錄取

內褲常濕濕的「以為感染」？醫給正解　別用護墊原因曝

小S兩女兒根本ASOS！神複製29年前媽媽造型

大咖女星「罹重病搶救3天無效」過世！享壽80歲

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面