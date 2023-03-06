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好專業的博弈集團！入職考試還不定時抽考　檢警傻眼：第一次看到

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市刑大與金門縣警局跨海合作，逮獲吳姓主嫌等10名博弈集團成員。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市刑大偵七隊與金門縣警局，今年2月間查獲一家以科技公司為掩護的博弈集團，藏身在台中市西屯區高級商辦大樓，檢警查出，該集團招收成員時，應徵者須通過入職考試，試卷內容為軟體開發、博弈等專業知識，入職後也須接受不定期測驗，非常嚴謹，是國內首宗必須考試的博弈集團。警方訊後依賭博等罪將主嫌吳男等10人，移送台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲檢警查獲國內首宗必須考試的博弈集團。（圖／記者白珈陽翻攝）

中市刑大與金門縣警局跨海合作，發現該科技公司意圖營利提供賭博場所，供賭客下注簽賭，內容包括台灣彩券大樂透、539、六合彩、天天樂及百家樂、紅黑輪盤、德州撲克等博弈遊戲。

專案小組在今年2月初，直搗該集團位於台中市西屯區某商辦大樓的賭博機房，當場查獲吳姓男子（33歲）等10名犯嫌，並查扣涉案電腦主機15台、伺服器5台、手機13支、筆電1台、監視器3台、賭博教學筆記本1批等贓證物。專案小組初步清查，投注金額高達962億元。

「第一次遇到需要入學考試的博弈網站」，檢警追查，該博弈集團要求成員須對博弈產業、電腦程式設計有基本知識，並同時具備前後端軟體開發技能，除入職考試外，成員還須接受不定時測驗，由擁有資工背景的幹部出試題。

刑大偵七隊長陳步青指出，考試內容大多是出示公司內部報表，佐以實務上會遇到的情境，測驗目的是要求成員須有滿足資方獲利的能力，而這些考卷並不容易，須有專業領域的知識才能勝任，在高薪利誘下，甚至有資工科系畢業的碩士臚列其中。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方說，考卷並不容易，須有專業領域的知識才能勝任。（圖／記者白珈陽翻攝）

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關鍵字：

刑大偵七隊金門考試博弈集團資工

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