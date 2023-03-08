為台東商品探路　縣府安排業者與日本台商交流會





▲台東縣府安排業者與日本台商交流會 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府藉參加東京食品展之便，在7日開展下午邀請日本台商、參展的購夠台東等8家在地業者進行交流會活動。

參與交流業者有秋釀慢慢、東太陽製酒、德朱利斯、台東鹿野紅烏龍合作社、博雅齋自然茶園、允芳茶園、購夠台東以及ASMILE JAPAN株式會社等8家台東在地特色商家，並與「世界華人工商婦女企管協會日本分會」會長紀秋美、理事、執行長，及「ASMILE JAPAN株式會社」陳文祈社長等人交流，其中，陳文祈社長長年在日本替台東宣傳、販售特色物產，將台灣各式優質農產品帶到日本，並積極參與日本各大展覽推銷台東，更在2022年參加台東物產暨觀旅展時，為行銷台東紅寶石洛神不遺餘力。

台東縣政府除分享在地優質產品發展概況，參與的業者也提供產品試吃、介紹，進行品茗交流，日本對台東來說是很大的市場，台東有眾多產品符合日本人口味，像是紅烏龍、紅藜點心、酒、醋、農產品皆深受許多日本朋友喜愛，同時縣府也說明冷凍鳳梨釋迦技術，為鳳梨釋迦積極探路，尋找外銷機會，希望藉由交流能讓台商對台東有更深的認識、瞭解台東特色產品，協助業者國際行銷、分散風險、擴展海外市場。

會中允芳分享精萃極品茶，以冷萃取技術製成，並用高腳杯承裝飲茶；紅烏龍合作社、博雅齋則提供熱紅烏龍茶，讓現場增添淡淡茶香；秋釀慢慢的紅烏龍微酵醋飲品，讓在場台商喝了一口接一口，頻頻稱讚，另東太陽調配桑椹、小米酒等調酒及特色刺蔥酒、德朱利斯提供紅藜穀物棒；以及購夠台東的冷凍鳳梨釋迦，大家對於縣府以-18度C急冷技術配送鳳梨釋迦新鮮果肉，降低甜味、保留香氣，並輔助參展業者通過出口日本產品檢驗，以提升並吸引日本及各國買家前來洽談合作的模式，則給予高度肯定，願意協助促銷。

台商指出，台東商品在日本市場具發展潛力，亦向感興趣的業者詢問產品細節、給予建議，且都更有深入的互動與合作，其中松村社長由於領域契合，對德朱利斯的紅藜產品及允芳的產品及設計力感到驚艷，積極瞭解產品特性並進一步評估研討如何與其遊樂園通路結合販售。