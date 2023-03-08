雲林縣長張麗善率隊赴日　學做「素皮革」落實循環經濟

▲縣長張麗善前往日本除率隊參加東京食品展外，特地到千葉縣館山市須藤牧場交流酪農心得，以及到木村花生工廠參觀。（圖／雲林縣政府提供）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣屬農業大縣，其中崙背鄉是重點酪農區，與福寶、柳營、萬丹等區被譽為台灣四大酪農專業園區，縣長張麗善前往日本除率隊參加東京食品展外，農業處長魏勝德還特地安排到千葉縣館山市須藤牧場交流酪農心得，以及到木村花生工廠參觀，學習異業結盟發展多元在地化特色的產品。

該行程有崙背鄉農會總幹事李麗華、秘書蔡旺源同行，和須藤牧場第四代主人須藤先生交流發酵堆肥的過程，變成肥料形成循環經濟，牧場主人帶著張縣長一行人參觀福利式放牧場，也就是牧場能夠讓牛隻有自由的場域活動，讓生產出來的牛乳更鮮甜。

雲林縣政府新聞處說明，參訪期間須藤先生客氣的請所有隨團人員喝新鮮牛乳，並驕傲的表示，牧場裡面所有乳牛都有取名，他每一隻都能叫得出來，連品嚐過各種牛乳的崙背鄉農會總幹事和秘書，對於須藤的牛乳都為之驚艷讚不絕口。

▲牧場能夠讓牛隻有自由的場域活動，讓生產出來的牛乳更鮮甜。（圖／雲林縣政府提供）

另一參訪地點木村花生工廠僅距須藤牧場15分鐘車程，木村工廠社長吉岡先生表示，他的母公司是瓦斯本業，看到了花生產業的循環經濟，因此買下這間具有33年歷史的花生工廠，並且保留古早時期的花生脫模機，讓前來參訪的民眾了解花生產業。 新聞處處長卓宜姿說，全台有近8成的花生都來自雲林縣，這次隨團的虎尾農會總幹事蔡武吉、元長鄉農會總幹事李佩怡，各自帶著自家產品“虎霸王花生禮盒”、“黑金剛花生”，和吉岡先生「交換禮物」。

▲縣長張麗善前往日本除率隊參加東京食品展外，特地到木村花生工廠參觀。（圖／雲林縣政府提供）



卓宜姿提到，參訪期間現場吉岡先生拿出了一個托特包，現場有獎徵答，詢問大家包包是用麼做成的，答案是令人驚訝的「花生膜」，吉岡先生說明，他們之所以拓展花生事業，最大的原因是花生除了做成食品，還能變成肥料、素皮革等，相當符合近年來聯合國推廣的淨零碳排。也相當符合張縣長今年施政主軸減碳生活行動年，要朝碳中和的路上邁進。

▲花生除了做成食品，還能變成肥料、素皮革等，相當符合近年來聯合國推廣的淨零碳排。（圖／雲林縣政府提供）

▲縣長張麗善前往日本除率隊參加東京食品展外，特地到千葉縣館山市須藤牧場交流酪農心得。（圖／雲林縣政府提供）