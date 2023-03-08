虎航「日本機票降價」　飛日最多降4千元！台北－沖繩2799元起

▲虎航日本航線機票降價。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

飛日本機票降價！臉書旅遊粉專Just.崩潰.ME通報，台灣虎航札幌、大阪、沖繩、東京等航線5月航班都降價，降幅最高可達3000、4000元，其中台北－沖繩降價後單程未稅2799元、台北－羽田3099元起。

Just.崩潰.ME在臉書粉專發文指出，台灣虎航台北－札幌、台北－大阪、台北－沖繩、台北－羽田在5月的去回程航班均有降價，降幅頗大，單程平均至少降價1000元台幣，最高降價可達3000、4000元，降價後單程未稅起始價以3999元較多。

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台北－大阪僅針對台灣出發的IT2212航班降價，降幅約500元；台北－沖繩降幅與台北－札幌差不多，相對低價的日期以黃金周附近為主，單程未稅2799元；台北－羽田降幅較羽田－台北低，降價後單程未稅以3099元、3499元為最多。

另外台北－福岡、高雄－福岡5月航班則是漲價。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）