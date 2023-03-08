林明溱敗選侯友宜淪「戰犯」？　趙少康緩頰：選舉還是要看本人

▲趙少康今早召開記者會後受訪。（圖／趙少康自媒體辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

南投立委補選日前落幕，由民進黨候選人蔡培慧以1925票險勝國民黨對手林明溱，藍營內部掀起檢討聲浪，而新北市長侯友宜因缺席選前之夜，繼四大公投千字文後再度被點名為戰犯。中廣董事長趙少康今（8）日受訪直言，怪侯友宜是戰犯不公平，侯也陪去掃市場，如果說侯沒去就落選去就當選，這不可能，「選舉主要還是看本人，被提名者和他的策略和方法最重要」。

對於國民黨中常會今日下午要討論提名辦法，趙少康表示，提名的制度還是要有一定的制度，不要每次因人設事、變來變去，這樣不好，「國民黨要考慮初選是應該維持的，但如果候選人可以協調當然可以先協調，如果有兩三個人堅持到底，那就只有初選。」趙少康舉例，「徵召有好有壞，徵召王鴻薇就很好，徵召林明溱就失敗」，國民黨有一個可長可久、公平合理的制度還是最重要。

至於傳出黨內對侯友宜偏安一隅有反彈聲浪，是否不利國民黨2024的團結？趙少康則說，每個人都有每個人的個性和做法，又不是選個聖人，只要國民黨確定了提名辦法而且是公平合理，藍營最後會歸隊的；且怪侯友宜是戰犯不公平，侯也陪去掃市場，如果說侯沒去就落選去就當選，這不可能，「選舉主要還是看本人，被提名者和他的策略和方法最重要」。