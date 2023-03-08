台灣快完蛋？王建煊選總統挺統一　趙少康：相信他有政策救台灣

▲趙少康今早召開記者會後受訪。（圖／趙少康自媒體辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對前監察院院長王建煊表態參選2024總統，並稱台灣如果沒有支持統一的聲音，中國會認為統一無望，有更高機率對台灣動武一事，更直呼「台灣很快就會完蛋」。對於藍營可能分裂，同樣有意參選總統的中廣董事長趙少康今（8）日說，祝福王建煊，相信他會有一系列政策說明如何救台灣，並呼籲黨中央，2024提名的制度還是要有一定的制度。

84歲的王建煊將表態參選總統，趙少康說，王曾被選為亞洲最佳財政部長，對於土地公平強力捍衛，相信王會有一系列政策，說明如何救台灣於完蛋；至於近日國民黨南投立委補選失利，黨內把矛頭指向新北市長侯友宜，趙少康則說，怪侯友宜是戰犯並不公平，侯也有去陪掃街，只是最後一天選前之夜沒有去，難道侯沒去就落選，去了就當選嗎？，「選舉主要還是看本人，被提名者和他的策略和方法最重要」。

對於國民黨中常會今日下午要討論2024提名辦法，趙少康直言，提名的制度還是要有一定的制度，不要變來變去、因人設事，能協調最好，但協調不成就初選，也不是不能徵召，但應該講清楚什麼情況初選、什麼情況徵召，不要每次都變，大家才知道怎麼按照遊戲規則競爭。只要國民黨確定辦法、提名，相信藍軍都會歸隊。