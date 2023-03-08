馬祖爆料老兵為何喊沒授權？　趙少康曝深夜通話內容

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

中廣董事長趙少康日前表示，馬祖斷炊事件的爆料老兵陳竑任稱自己遭軍方關切，但隨即陳竑任卻喊未和趙少康通話，引來各界關注。對此，趙少康6日先是公布與陳竑任的網路對話截圖自清，7日再出面說明，昨深夜陳竑任有打電話給辦公室同仁，說他已主動把文章下架。上午也打電話過來說有媒體訪問，他有澄清，至於會說沒授權，是因為不堪媒體的騷擾。

「馬祖莒光斷糧」一事，陸軍馬祖防衛指揮部5日表示，運補冷凍副食的軍租民船，近期因海象不佳延航，也因故障維修而無法運補，而改為各島就地採買；另莒光地區貨源有限，且廠商供貨亦有不穩情形，故本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，目前已協調南竿肉商6日調撥冷凍肉品撥補莒光地區；另司令部對於官兵生活照顧極為重視，針對後續軍租民船仍有延航之虞，6日將以C-130運輸機採空運方式前運副食品，滿足官兵實需。

趙少康則聲稱，揭露問題的陳竑任因此接到軍方「關切電話」，以「影響國軍形象」為由，要求他下架臉書貼文，「蔡政府跟國軍絕對不可以對在沙灘上表達訴求的阿兵哥及爆料者秋後算帳，因為他們反應的都是事實！」但陳竑任卻指出，自己沒有和趙少康通話，對於他的說法並不了解，也並不清楚他的消息來源。

趙少康今再說明，有媒體說他被打臉、亂掰，「我這輩子從沒亂掰」，辦公室有連絡上陳竑任，深夜通過電話，對方說已主動把文章下架，上午也打電話過來說有媒體訪問，他有澄清。

趙少康強調，這次事件重點是馬祖有沒有缺糧，「陳先生壓力也很大啦，這點我們可以體諒」，而陳竑任有提到，軍方聯絡他時，口氣很客氣。