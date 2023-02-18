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疼痛指數少一半　聽海浪聲分娩...年輕媽驚「不到5分鐘就生出來」

▲疼痛指數對半砍！聽著海浪聲生小孩，年輕媽驚「不到五分鐘就生出來」。（圖／記者游瓊華攝）

▲聽著海浪聲生小孩，周小姐說，相較於第一胎疼痛指數對半砍，而且不到五分鐘就生出來。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

迎接新生命誕生令人喜悅，但對許多產婦來說，分娩過程的疼痛及緊張、壓力卻是一大恐懼。台中一家醫院自丹麥引進情境感知待產系統(SDR)，透過聲音、影像等聲光效果與情境塑造放鬆的情境。剛生下二寶的周小姐表示，相較第一胎猶如作戰般的慌亂、緊張，第二胎生產時搭配SDR，疼痛指數從之前的9降到了5，焦慮感大幅降低，「2寶不到5分鐘就生出來了」。

▲疼痛指數對半砍！茂盛醫院讓媽咪們聽著海浪聲生小孩。（圖／記者游瓊華翻攝）

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▲茂盛醫院表示，已有60%的產婦生產疼痛感覺獲得改善。（圖／記者游瓊華翻攝）

茂盛醫院李俊逸執行長則說，這是中南部第1台引進的系統，能幫助吃盡苦頭的試管療程準媽媽們減少生產痛楚，也能協助一般孕婦創造更美好的生產經驗。婦產科醫師陳彥宇也補充，目前超過60%產婦生產疼痛感獲得改善，80%產婦的焦慮感得到緩解。

茂盛醫院院長李茂盛指出，台灣已連續3年出現人口負成長的國安危機，去年台灣新生兒只有13.9萬人，比死亡人數還要少近7萬人，台灣人口老化結構恐愈來愈嚴重，令人憂心，希望透過引進SDR來幫忙孕婦減低自然產的不適，進而提升婦女生產的意願，幫國家改善少子化。

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