　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

監警環聯合稽查雙拼大執法　取締酒駕、微電車！

▲台南市警一分局加碼「監警環聯合稽查」，祭出「雙拼大執法」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局加碼「監警環聯合稽查」，祭出「雙拼大執法」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局，於取締酒駕專案最後1天，加碼「監警環聯合稽查」，祭出「雙拼大執法」！

▲台南市警一分局加碼「監警環聯合稽查」，祭出「雙拼大執法」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局指出，統計3月3日至7日共取締酒後駕車14件，其中7件觸犯刑法、7件違反道交條例，7日晚間實施監警環聯合稽查也取締酒駕觸犯刑法1件、改裝車違反道交條例第16、18條55件、排氣管改裝由環保機關檢驗73台，不合格者計6台。

▲台南市警一分局加碼「監警環聯合稽查」，祭出「雙拼大執法」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一分局指出，本次執行取締酒駕專案勤務及監警環聯合稽查，警方將重點置於「微型電動二輪車（下稱微電車）」及「電動輔助自行車（下稱電輔車）」，14件酒後駕車違規，其中就有3件為微電車及電輔車，隨著微電車及電輔車普及率上升，酒駕違規的案件也逐漸變多，提醒駕駛人切勿抱持僥倖心態，以為騎乘微電車或其他慢車類，就不會被警方攔查交通違規。

▲台南市警一分局加碼「監警環聯合稽查」，祭出「雙拼大執法」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一分局分局長歐祖明表示，一分局將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，加強噪音車及酒駕攔查，以提升整體用路環境安全，另市面上販售微電車及電輔車種類五花八門，民眾應購買審驗合格的產品，並遵守2022年11月30日起修正道交條例法條，避免觸法，共同維護用路人安全。

▲台南市警一分局加碼「監警環聯合稽查」，祭出「雙拼大執法」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

ET快訊
北市警爆劈腿高中女「拍愛愛片」！　開公務車出遊慘了
男友出軌「演藝圈男星」連劈3男1女！　女星：太衝擊
養豬場捕獲「24歲校花級女工」！　超仙正面全場嗨
LIVE／中華隊戰巴拿馬他最關鍵！經典賽賠率揭曉　黑道香豔春
館長吃播自家220元便當！　「抵兩餐」份量曝
快訊／天空之城旁！　男墜300米深死亡
周杰倫＆周星馳證實「世紀合作」！　網暴動嗨翻
荒山亮爆性侵被討100萬！　女歌手淚認：家裡急用錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

【廣編】2023東京國際食品展　雲彰嘉花東攜手行銷國際

監警環聯合稽查雙拼大執法　取締酒駕、微電車！

基隆婦女會贈大愛為仁獎座　肯定謝國樑力推「行人友善」

南投縣智慧照護視訊醫療上路　台中榮總與在地4院合作

屏安箱午青午仔魚699元特惠　還有抽1萬元「十全十美獎」機會

高雄阿北喜騎機車訪友迷路　屏東內埔警溫情送暖知會家人

台東大學數媒系112級畢業展　「東感光波」衝擊啟動

翁章梁參訪東京都廳危機管理部　強化嘉義縣救災與預防宣導

舊衣回收箱請確實投入　台東環保局：隨意亂丟最高罰6千

感恩女志工女警！　恆春東港警LIVE演唱+送玫瑰花慶婦女節

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

【廣編】2023東京國際食品展　雲彰嘉花東攜手行銷國際

監警環聯合稽查雙拼大執法　取締酒駕、微電車！

基隆婦女會贈大愛為仁獎座　肯定謝國樑力推「行人友善」

南投縣智慧照護視訊醫療上路　台中榮總與在地4院合作

屏安箱午青午仔魚699元特惠　還有抽1萬元「十全十美獎」機會

高雄阿北喜騎機車訪友迷路　屏東內埔警溫情送暖知會家人

台東大學數媒系112級畢業展　「東感光波」衝擊啟動

翁章梁參訪東京都廳危機管理部　強化嘉義縣救災與預防宣導

舊衣回收箱請確實投入　台東環保局：隨意亂丟最高罰6千

感恩女志工女警！　恆春東港警LIVE演唱+送玫瑰花慶婦女節

近7成女性自認經濟獨立！　這5大行業女性最有職場影響力

女力崛起！全國民意代表近3成為女性　創20年新高

兒打電話崩潰大哭「快回來當我的媽」！艾莉絲洩職業婦女心聲：零極限

台灣快完蛋？王建煊選總統挺統一　趙少康：相信他有政策救台灣

沒保持安全距離　五楊高架2車追撞停內線...第3輛又撞上來！

蔡英文婦女節細數女性6大政績　「台灣性平蟬聯亞洲第一」

「真的好想贏韓國」10週年了！　徐展元揭心聲：往好的方向改變

王浩宇開嗆阿兵哥：罐頭非常美味！　吃2天就崩潰「國軍會完蛋」

小阿金廚房搗亂　媽開大絕反制「關進空中監獄」露出哀怨狗頭

北市警遭爆劈腿高中女　被抓包開公務車載女友出遊10次慘了

地方熱門新聞

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

碧潭老街整條攤商消失！在地人：水很深

義大利球員拒吃「這2種醬」　想吃白飯

游泳池推「5顆蛋」免費泡湯！

公園內公廁發生憾事　桃園這里3/10辦送煞

嘉義番路彈藥庫聯絡道路拓寬完工

嘉市自行車道秘境　黃花風鈴木、九重葛迎賓

總幹事林麗美　帶領漁會推廣貢寮鮑

嘉義市八掌溪金色隧道黃花地毯　民眾搶拍

台南歸仁區堆高機翻覆農地

台南市公布第20批酒駕累犯名單

無人機資安受關注　專家籲政府資安防護須兼顧產業發展

屏安箱午青午仔魚699元特惠

他臉書PO「藍色的憂鬰」　籲藍軍2024挺朱參選

更多熱門

相關新聞

政院前酒駕撞車奪命　成北院首件國民法官參審個案

政院前酒駕撞車奪命　成北院首件國民法官參審個案

男子李佳修去年(2022年)11月清晨涉酒駕在行政院前撞翻前車，害前車駕駛王男無辜慘死，李男還企圖拒捕被警員開槍打中左大腿制伏，送醫驗出酒測值高達1.085mg/l，台北地檢署今(8日)依酒駕肇事致人於死等罪嫌起訴李男，並將在押的李男移審台北地院，成為北院第1件依《國民法官法》審理案件，且為《國民法官法》今年(2023年)元旦施行以來，全國首件非依殺人罪嫌起訴的國民法官法庭審理個案。

行政院前飆車害命　酒駕屁孩中槍下場曝

行政院前飆車害命　酒駕屁孩中槍下場曝

台南市公布第20批酒駕累犯名單

台南市公布第20批酒駕累犯名單

毒蟲酒駕撞死人妻！「屍體卡車底」拖行900m

毒蟲酒駕撞死人妻！「屍體卡車底」拖行900m

士官酒駕撞賓士還想喝啤酒　軍方說話了

士官酒駕撞賓士還想喝啤酒　軍方說話了

關鍵字：

監警環聯合稽查執法酒駕微電車

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

「物慾超低」星座女Top 3

小薰、鄭人碩爆情變！

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面