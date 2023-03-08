監警環聯合稽查雙拼大執法　取締酒駕、微電車！

▲台南市警一分局加碼「監警環聯合稽查」，祭出「雙拼大執法」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局，於取締酒駕專案最後1天，加碼「監警環聯合稽查」，祭出「雙拼大執法」！

一分局指出，統計3月3日至7日共取締酒後駕車14件，其中7件觸犯刑法、7件違反道交條例，7日晚間實施監警環聯合稽查也取締酒駕觸犯刑法1件、改裝車違反道交條例第16、18條55件、排氣管改裝由環保機關檢驗73台，不合格者計6台。

第一分局指出，本次執行取締酒駕專案勤務及監警環聯合稽查，警方將重點置於「微型電動二輪車（下稱微電車）」及「電動輔助自行車（下稱電輔車）」，14件酒後駕車違規，其中就有3件為微電車及電輔車，隨著微電車及電輔車普及率上升，酒駕違規的案件也逐漸變多，提醒駕駛人切勿抱持僥倖心態，以為騎乘微電車或其他慢車類，就不會被警方攔查交通違規。

第一分局分局長歐祖明表示，一分局將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，加強噪音車及酒駕攔查，以提升整體用路環境安全，另市面上販售微電車及電輔車種類五花八門，民眾應購買審驗合格的產品，並遵守2022年11月30日起修正道交條例法條，避免觸法，共同維護用路人安全。