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政院前酒駕撞車奪命！成北院首件國民法官參審個案　抽籤結果曝

記者黃哲民／台北報導

男子李佳修去年(2022年)11月清晨涉酒駕在行政院前撞翻前車，害前車駕駛王男無辜慘死，李男還企圖拒捕被警員開槍打中左大腿制伏，送醫驗出酒測值高達1.085mg/l，台北地檢署今(8日)依酒駕肇事致人於死等罪嫌起訴李男，並將在押的李男移審台北地院，成為北院第1件依《國民法官法》審理案件，且為《國民法官法》今年(2023年)元旦施行以來，全國首件非依殺人罪嫌起訴的國民法官法庭審理個案。

▲▼李佳修。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉嫌酒駕肇事致人於死又企圖襲警拒捕的男子李佳修(紅圈處)。（圖／記者劉昌松攝）

北院今上午接收移審的李男與卷證後，隨即在上午11點40分公開抽籤分案，北院現有3個國民法官法庭合議庭共9位法官，同意每人1支籤以示公平，而非依法官和審判長分案比例增減籤數，最後由開股中籤（下圖，記者黃哲民攝），由林鈺珍法官兼審判長，合議庭成員包含2位陪席法官吳玟儒、洪甯雅，由於須處理在押的李男是否接押程序，北院另抽出強制處分庭法官，由博股吳明蒼法官中籤。

▲▼北院首件國民法官參審。（圖／記者黃哲民攝）

全國第1件國民法官法庭個案，是今年1月5日台中地檢署起訴22歲黃姓業務員持刀刺死施姓男子的殺人案，正由台中地院審理，目前仍在審前準備程序階段，尚未開始選任國民法官。

22歲的李佳修是在去年11月13日深夜，在北市大安區夜店為朋友慶生後轉往酒店續攤，6男1女喝了約2瓶威士忌洋酒，隔天(14日)清晨4點多，分乘2輛轎車從忠孝東路的酒店離開，沿途狂飆競速，李男原本搭14歲曾姓少年開的BMW轎車，他嫌少年技術不好，半路接手疾駛到行政院前忠孝西路車行地下道，高速撞翻前車。

▲▼忠孝東路競逐翻車，屁孩毆打記者嗆警。（圖／記者游宗樺翻攝）

前車駕駛王男彈出車外、遭車身壓住慘死，警方獲報趕到現場處理，李男涉仗著酒意對警員叫囂拒捕，同夥還追打採訪記者，警員對空鳴槍仍壓制不住李男，連開2槍打中李男左大腿（上圖／記者游宗樺攝），李男痛得倒地抽搐才就範，同車少年嚇得趴地被逮。

李男被送醫抽血換算呼氣酒精濃度高達每公升1.085毫克，根本爛醉，他住院2天後出院，到案經檢方訊問，依涉犯酒駕肇事致人於死重罪、犯罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞聲押禁見獲准。檢方委請鑑定事故責任，歷經4個月密集偵辦，今起訴李男。至於當時另1車涉酒駕飆速落跑的男子葉承修、涉攻擊記者的男子陳冠瑜，以及同車2名少年，均另案處理中。

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