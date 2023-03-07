士官酒駕撞賓士烏龜翻躺路中...還衝海產店想喝啤酒　軍方說話了

▲八軍團洪姓士官酒後駕車發生自撞車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

陸軍八軍團洪姓士官（26歲）2月24日凌晨2時許，酒後駕車行經光華路、苓雅一路口時，不慎撞及停在路邊的賓士車和機車後，洪男的轎車整台烏龜翻躺在路中央，洪竟衝到路旁海產店要喝啤酒。對此，八軍團表示，秉持酒駕零容忍的態度，並依「刑懲併行」原則，檢討重懲列汰。

警方表示，洪男當天是駕駛轎車沿光華一路北向南行駛，行至光華一路與苓雅一路口時，撞擊路邊靜止停放的賓士車及機車，洪男雙手及臉部擦傷自行就醫，沒有大礙。

▲八軍團洪姓士官酒後駕車發生自撞車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

離譜的是，洪男在警方到場之前，竟跑到車禍現場旁的海產店，拿起啤酒準備喝，員警到場後擔心影響酒測，立即予以制止，而警方對洪姓駕駛酒測，酒測值0.81毫克，初步判斷是洪男酒後駕車致車輛自撞，詳細肇事原因仍待交通大隊事故分析鑑定，並在訊後依公共危險罪嫌送辦。

▲八軍團洪姓士官酒後駕車發生自撞車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方事後查出洪男是八軍團某單位的士官，對此，八軍團指揮部表示，經查，洪姓士官的確在2月24日休假期間酒駕肇事，且隱匿未報，指揮部秉持酒駕零容忍的態度，配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則，檢討重懲列汰。

第八軍團強調，國軍對於防制酒駕不遺餘力，對於少數官兵心存僥倖、以身試法，絕不寬貸；另將援引為例，持恆強化宣教，以端正綱紀。也已經循相關管道知會軍方單位，進行後續處理。