行政院前酒駕BMW競速「撞死前車駕駛」警開槍逮捕　屁孩下場曝

▲男子李佳修酒駕飆車害死人命已遭收押禁見。（資料照／記者游宗樺翻攝）

記者劉昌松／台北報導

22歲男子李佳修去年11月酒駕飆車到行政院前，在車行地下道發生車禍，導致前車駕駛王男被壓在車下慘死，李男肇事後還企圖攻擊到場警員，結果被警方開槍打中大腿逮捕，經送醫救治後，酒測值為1.085mg/l，被檢察官聲押禁見獲准。台北地檢署調閱沿路監視器畫面，確認事發經過後，8日依酒駕肇事致死等罪起訴李男，本案將是台北地院國民法官法庭首件審理個案。

李佳修在2022年11月14日凌晨，在大安區夜店幫朋友慶生後，前往酒店續攤，一行人約喝了2瓶威士忌洋酒，最後7人搭車準備前往李男家續攤，分搭2輛車在路上狂飆競速，從忠孝東路4段上的酒店離開，李男所搭乘的BMW原本是由14歲少年駕駛，但李嫌少年不太會開，沒幾個路口後就下車換手，從忠孝東路4段開飆到行政院前，只花4分鐘左右。

▲李男肇事後下車(左白衣)對警方喊叫，結果腿部挨槍倒地。（資料照／記者游宗樺翻攝）

就在李男高速駛進忠孝西路地下道時，撞翻前車王男駕駛的車輛，王男彈出被壓在車底身亡，警方獲報後隨即到場，李男趁著酒意嗆聲拒捕，警方對空鳴槍，李男仍囂張揮舞雙手，警方連開2槍射中李男，李男痛得倒地抽搐，同行的14歲少年則嚇到趴地就逮。

中槍的李男被送醫治療2天無虞後出院，立即由檢察官傳喚到案，被依酒駕肇事致人於死、妨害公務等罪嫌重大，且與證人彼此供述歧異，有勾串、滅證之虞，由檢察官陳雅詩向法院聲押禁見獲准後，歷經近4個月調查起訴。