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毒蟲酒駕撞死人妻！　「屍體卡車底」拖行900公尺

▲▼毒蟲酒駕撞死人妻　「屍體卡車底」拖行900公尺。（圖／沃里克郡警方、推特）

▲皮爾斯明知自己撞到人，卻還是沒有停車。（圖／沃里克郡警方、推特）

記者王佩翊／編譯

英國納尼頓（Nuneaton）一名毒蟲2021年酒駕撞到了2名行人，其中1名男子手臂骨折，打了9顆鋼釘，另一名被害女子則是遭拖行900多公尺，當場死亡。檢方指出，肇事者明知自己撞到人，卻仍然沒停車，沿途開了近1公里，最終棄車逃逸，罪大惡極。

根據《每日星報》報導，35歲的皮爾斯（Pierce Whelan）長期吸食大麻，他2021年6月19日外出喝酒，親友雖然已經替他叫了計程車要送他回家，但是皮爾斯仍然堅持要自己開著父親的車離開，而當時他體內的酒精含量更是超過標準的2倍。隨後他沿路酒駕，並在路上先後撞上2名行人。

其中一名26歲的男子手臂骨折，事後被送往醫院治療，手臂被打了9顆鋼釘。而另一位37歲的女子納維爾（Nawelle Tina Ormerod）就沒那麼幸運了，她被皮爾斯撞上後當場死亡，屍體卡在車底，然而皮爾斯卻絲毫不在意，就這樣沿途狂飆，拖著屍體行駛了900多公尺。

目睹整個過程的路人束手無策，只能眼睜睜地看著皮爾斯拖行納維爾的屍體離去。根據調查，皮爾斯撞上行人後，擋風玻璃已經粉碎，但他仍舊一路暴衝，隨後棄車逃逸。他離開現場後，馬上去找女友，直到20日凌晨才主動向警方投案。

該案歷經2年的調查與審判，皮爾斯終於在3月3日被依過失殺人罪判刑21年，同時因危險駕駛判刑3年。他承認了2項指控，並且被終身禁止駕駛。負責這起案件的檢察官艾蜜莉（Emily Clewer）直言，這是她從業以來遇過最嚴重的肇事逃逸事件，被告明明知道自己已經撞到人，卻沒有停車，對受害者毫不關心。

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