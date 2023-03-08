Google推新聞數位共榮基金　三年砸三億支持產業轉型與永續經營

▲ Google 成立台灣新聞共榮基金。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

Google 在本（8）日宣布「智慧台灣計畫」邁入第六年，將持續從服務 創新、經濟發展、產業共榮三個面向強化台灣的數位體質，聚焦協助台灣產業提升數位韌性， 並推出為台灣新聞業者量身打造的「台灣新聞數位共榮基金」，未來三年內將挹注新台幣三億元協助新聞產業，由數位經濟暨產業發展協會獨立管理，來支持新聞產業的轉型發展和永續 經營，並將持續與台灣政府和產業夥伴溝通、合作、共創新局。

「台灣新聞數位共榮基金」開放所有台灣新聞媒體申請，凡產製內容具原創性、符合公眾利益 的新聞媒體，每週四都能在開放的辦公時間，向數位經濟暨產業發展協會報名、提案。該協會 將成立獨立的指導委員會和諮詢委員會，廣納數位轉型、新聞內容和技術方面的專業人才加入，針對媒體提交的方案提供建議；待方案確認後，再由協會審定、核發經費。目前協會規劃每單位每年以申請一個計畫為原則，預計在 2023 上半年完成第一輪徵件。

Google 台灣總經理林雅芳表示:「雖然 Google 目前面臨大環境的挑戰，但台灣依然是我們的 全球重要據點，過去投資台灣的各種計畫都會繼續進行。我們很開心今年在政府、產業公協會的共同努力下，推出新聞數位共榮基金，和台灣的新聞產業一起度過數位轉型的關鍵時刻、共 榮共存。我們將持續把創新的產品和服務帶來台灣，在台灣投資基礎建設和人才培育，運用各種技術與資源幫助台灣數位轉型。」

數發部次長李懷仁指出:「新聞產業是民主發展重要的基石，遇到數位衝擊與轉型的關鍵時刻 ，不是只有零和的競爭，也能透過公私協力、跨產業共同合作，共存共榮。我們樂見也贊同 Google 提出的數位轉型共榮方案，同時盼望其他大型跨境數位平台跟進仿效；期待 Google 跟新聞產業能夠凝聚更多共識，進而推動更多合作，讓台灣成為資訊更加通暢、優質多元的民主社會。」

根據市場調查機構 Accenture 的市場調查，科技進步改變台灣讀者和觀眾的行為，為新聞產 業的營運帶來挑戰。從 2003 年到 2020 年，傳統出版品的分類廣告轉移到其他如交友、購屋、求職的分類網站，廣告營收下滑七成;但同時，有 81% 的新聞讀者透過網路或社群媒體獲 得新聞資訊，加上台灣有 1,600 萬的新聞使用人口，八大主要新聞網站的每月訪客流量卻高達 4 億，顯示新聞產業在數位應用上仍然還有成長機會。

為協助台灣的新聞媒體把握數位機會，2018 年以來，Google 就透過 Google 新聞倡議計畫（Google News Initiative, GNI），針對報導工具、數位技術、營運策略，提供新聞業不同的培訓課程，已經幫助台灣超過 60 間媒體的 2 千名新聞工作者。

透過過去兩年來和政府、新聞媒體、公協會的持續溝通與討論，Google 了解台灣的新聞產業多元、數位經驗不同，需要客製化的解決方案，因此為台灣量身打造共榮基金，協助所有的新聞媒體成長，並且接受政府和產 業的建議，委託中立單位管理共榮基金;而原有的新聞倡議計畫仍會持續進行。