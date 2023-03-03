快訊／Google台灣傳啟動裁員　逾180人遭波及　官方證實！

▲谷歌（Google）母公司Alphabet Inc在1月宣布，將裁員約1萬2000人。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



中央社

受到經濟環境變化影響，國際科技大廠掀起裁員潮，Google台灣也傳出在3月1日啟動裁員，恐逾180人遭到波及，Google回應，因應全球性人力精簡政策，台灣也有符合當地規範的相應異動。

國際科技大廠屢傳裁員潮，自由時報報導，Google台灣也於3月1日啟動裁員，受影響人數和部門不明。不過據了解，Google在台灣員工約超過3000人，若依6%的裁員數計算，可能波及逾180人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Google位在板橋的硬體研發基地。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，下同）



Google官方回應指出，「因應先前公布的全球性人力精簡政策，台灣也有符合當地規範的相應異動。將給予受影響的員工最大的協助，包含延長員工福利和支援方案等」。

谷歌（Google）母公司Alphabet Inc在今年1月宣布，將裁員約1萬2000人，占總員工人數的6%。Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，公司近年來迅速擴大攬才，「但如今我們面臨的經濟現實與以往有所不同」；Alphabet裁員涉及公司各個部門，包括招聘和一些企業職能部門，還有部分工程和產品團隊，且這波裁員是全球性的。

根據Alphabet日前公布的財報也顯示，第4季營收低於分析師預期，主要是數位廣告業務在經濟走緩下艱苦支撐，而這波經濟走緩，讓企業縮減支出並大規模裁員。