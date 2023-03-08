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唐鳳2做法防電話詐騙　整合電信商第一線把關

▲▼數發部長唐鳳 立法院交通委員會。（圖／記者屠惠剛攝）
▲數位發展部部長唐鳳8日出席立法院交通委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳世昌／台北報導

立法院交通委員會8日邀請數位發展部部長唐鳳報告業務概況，包括洪孟楷、陳歐珀、何欣純等多位立委均關注電話詐騙問題，唐鳳表示，目前正在思考兩個做法，一個是跟APP合作，另一個是在NCC領導之下讓電信商自願實作擔任把關工作。

唐鳳受訪時表示，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、政委羅秉成都很關心電話詐騙議題，例如大家會接到＋886等一些國際的詐騙的號碼，可以透過APP做把關，這個APP可以裝在自己手機上，如果是高齡者安裝APP有困難，看要怎麼解決這個問題。

唐鳳說明，國際上好比美國，民眾剛辦了一支手機，有時來電顯示號碼就叫做Scam Likely（可能是詐騙），但其實你沒有安裝任何APP，也就是不管是你是蘋果還是安卓手機，電話程式就可以從電信商這邊接到這個號碼大概是詐騙，但是要做這件事情，就需要各個電信商一起來傳送這個訊息。

▲▼ 講電話,電話,詐騙,電話詐騙。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲電話詐騙。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

唐鳳說，在國內也有人研發相關APP，民眾自己下載安裝後，自己回報詐騙相關訊息，所以這個APP也可以裝在電信商那邊，民眾就不用安裝，或者也可以自己安裝，這兩種做法怎麼做能夠照顧到最多的客人，是數位部現在在研究的。

對於何時可以上路？唐鳳表示，並不是由數位部開發APP程式，而是媒合防詐騙電話App加入這種機制，數位部研發的是一個流程。

唐鳳表示，如果電信商都自願參與，好比像在美國是FCC，在台灣就是NCC引導之下，自願參與實作，民眾就不需要安裝任何APP，由電信商直接通知這個號碼應該是詐騙的訊息。
 

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