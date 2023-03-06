唐鳳曝手機門號「內建防詐App」！最快今年上路

▲數位發展部部長唐鳳表示，目前正在研擬手機內建防詐騙App，最快今年上路。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣詐騙電話相當猖獗，網路及電視上經常能看到相關社會案件。數位發展部部長唐鳳日前受訪時，被詢問坊間已有辨識陌生來電App，但讓高齡者自行安裝難度高，他表示政府已經在研究，讓用戶在辦好電信門號時，就內建如Whoscall等防詐騙軟體，若有電信商願意響應，最快有望今年就上路。

唐鳳接受6日播出的快樂聯播網專訪，主持人（民進黨立委）許智傑提到，台灣詐騙電話猖獗，有不少人、特別是高齡長輩不慎受騙，一生積蓄瞬間化為烏有。唐鳳指出，其他民間有類似Whoscall這種可以辨識陌生來電、防止詐騙的手機軟體，電話響起時會直接告訴用戶，來電者是誰。

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唐鳳說，民眾如果有安裝Whoscall或其他類似的軟體，詐騙集團一旦來電，不論有沒有騙成功，電話掛斷後，軟體就會提問「此通電話是否為詐騙」，用戶只要輸入是詐騙，還是騷擾電話，就會警告下一個人，下一個用戶接電話前就會看到，一旦顯示是詐騙電話，用戶就會提高警覺。

許智傑聽了則說，Whoscall這一類可能辨識陌生來電的App效果很好，不過若要讓高齡長輩自己搜索、自己下載安裝，非常不容易，長輩甚至完全不知道有這種軟體，希望政府可以針對弱勢、高齡長輩制定相關協助方式，像是請電信公司在辦理手機門號時，直接幫忙安裝等。

唐鳳回答，最近行政院長陳建仁、副院長鄭文燦及政務委員羅秉成都要求數位發展部研究，以免付費甚至不用特別安裝的方式，讓用戶辦理電信門號方案後，手機就直接內建防詐騙App，「現在正在規劃，應該很快，最慢明年會想辦法上路，若還要更快，就看有沒有電信商願意搶先響應，就有望提早到今年上路」。