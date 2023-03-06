　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

唐鳳曝手機門號「內建防詐App」！最快今年上路

▲▼數發部長唐鳳 立法院交通委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲數位發展部部長唐鳳表示，目前正在研擬手機內建防詐騙App，最快今年上路。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣詐騙電話相當猖獗，網路及電視上經常能看到相關社會案件。數位發展部部長唐鳳日前受訪時，被詢問坊間已有辨識陌生來電App，但讓高齡者自行安裝難度高，他表示政府已經在研究，讓用戶在辦好電信門號時，就內建如Whoscall等防詐騙軟體，若有電信商願意響應，最快有望今年就上路。

唐鳳接受6日播出的快樂聯播網專訪，主持人（民進黨立委）許智傑提到，台灣詐騙電話猖獗，有不少人、特別是高齡長輩不慎受騙，一生積蓄瞬間化為烏有。唐鳳指出，其他民間有類似Whoscall這種可以辨識陌生來電、防止詐騙的手機軟體，電話響起時會直接告訴用戶，來電者是誰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐鳳說，民眾如果有安裝Whoscall或其他類似的軟體，詐騙集團一旦來電，不論有沒有騙成功，電話掛斷後，軟體就會提問「此通電話是否為詐騙」，用戶只要輸入是詐騙，還是騷擾電話，就會警告下一個人，下一個用戶接電話前就會看到，一旦顯示是詐騙電話，用戶就會提高警覺。

許智傑聽了則說，Whoscall這一類可能辨識陌生來電的App效果很好，不過若要讓高齡長輩自己搜索、自己下載安裝，非常不容易，長輩甚至完全不知道有這種軟體，希望政府可以針對弱勢、高齡長輩制定相關協助方式，像是請電信公司在辦理手機門號時，直接幫忙安裝等。

唐鳳回答，最近行政院長陳建仁、副院長鄭文燦及政務委員羅秉成都要求數位發展部研究，以免付費甚至不用特別安裝的方式，讓用戶辦理電信門號方案後，手機就直接內建防詐騙App，「現在正在規劃，應該很快，最慢明年會想辦法上路，若還要更快，就看有沒有電信商願意搶先響應，就有望提早到今年上路」。

ET快訊
阿里山10屁孩「徒手轉動」觀雲平台鏡頭自拍　阿管處怒報案要找
台南傳「多架戰機」升空　軍方回應
PS6登場時間曝光！　外媒爆料
快訊／22:34發生規模4.0地震　最大震度3級
被爆曾是攝理教教友！　阿滴發聲認了
女大生約砲慘淪性奴！　學長拍性愛片逼肉償17次

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跛腳追白沙屯媽祖走9天　「勇腳阿伯」找到了！14歲就被絞斷手指

「驚蟄」喚醒好運氣！２生肖困難迎刃而解、事業喜神降臨

唐鳳曝手機門號「內建防詐App」！最快今年上路

快訊／宜蘭蘇澳22:34發生規模4.0地震　最大震度3級

保時捷車隊「北宜逆向超車」　騎士閃到山壁躲車：根本蓄意殺人

驚蟄到了！這2生肖「免防小人」財運降臨　命理師：獲利滿滿

快訊／雞蛋嚴重缺貨　台灣すき家暫停供應使用溫泉蛋相關餐點

Joeman說「蛋白質加熱會流失」　正妹營養師2字回應狠打臉

起床想幫男友口愛！她被唸「先去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

首任太管處長徐國士辭世！享壽82歲　蔣勳哀悼：他是我走向自然的老師

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

兒子吃到一半倒頭就睡　媽咪檢查後：是倉鼠？

曼赤肯貓「伸小短手抓蒸氣」　捧掌心舔一舔...吃了個寂寞

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

跛腳追白沙屯媽祖走9天　「勇腳阿伯」找到了！14歲就被絞斷手指

「驚蟄」喚醒好運氣！２生肖困難迎刃而解、事業喜神降臨

唐鳳曝手機門號「內建防詐App」！最快今年上路

快訊／宜蘭蘇澳22:34發生規模4.0地震　最大震度3級

保時捷車隊「北宜逆向超車」　騎士閃到山壁躲車：根本蓄意殺人

驚蟄到了！這2生肖「免防小人」財運降臨　命理師：獲利滿滿

快訊／雞蛋嚴重缺貨　台灣すき家暫停供應使用溫泉蛋相關餐點

Joeman說「蛋白質加熱會流失」　正妹營養師2字回應狠打臉

起床想幫男友口愛！她被唸「先去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

首任太管處長徐國士辭世！享壽82歲　蔣勳哀悼：他是我走向自然的老師

辻本良三、小高和剛降臨傑仕登嘉年華　海量實況主參戰嘉賓雲集

BMW「電動機車」擁42匹超猛加速！笑臉方向燈、衝浪板超吸睛

跛腳追白沙屯媽祖走9天　「勇腳阿伯」找到了！14歲就被絞斷手指

勇士主客場戰績差超大創奇葩紀錄　柯瑞仍樂觀：我們很難對付

NewJeans麥當勞聯名讓粉絲失望了　轉頭拿下LEVI’S代言史上最適合！

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」　她怒：你要毀了我

蔡司工業量測事業群在台正式直營！　在台加速投資加速整合全球供應鏈

「台灣欄神」陳奎儒染諾羅仍跑出預賽第1　瘦了近2公斤好懊惱

營養師傳授「抗猴痘飲食對策」，點名「5種人」要特別留意

「驚蟄」喚醒好運氣！２生肖困難迎刃而解、事業喜神降臨

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

今「驚蟄」清晨5.7℃　下波大變恐強烈冷氣團

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

阿里山英迪格「浮動房價」曝　最頂「一晚25萬」

「疫苗+1」今開跑！9大QA一次看　秒懂接種對象、廠牌怎麼選

路上見郵政醫院傻眼　內行人解答

威力彩今飆11.5億！　4生肖必買

確定3／15首發！這地方搶先中央領6000紓困金

便當220元遭Toyz酸割韭菜！館長曝製作過程

更多熱門

相關新聞

資安問題連環爆數發部撇責？　賴士葆怒揭出事證據：有圖有真相

資安問題連環爆數發部撇責？　賴士葆怒揭出事證據：有圖有真相

針對立法院國民黨團立委指控政府網站未安裝https憑證有安全疑慮以及數位發展部未做好資安等議題，數位發展部表示，包含數位發展部等絕大多數政府機關網站都有安裝https憑證，立委說法實屬誤解，但國民黨立委賴士葆再指出，連搜尋引擎都有記錄沒有使用憑證，「承認錯誤沒有處理好網域安全有這麼難嗎 ? 」

連資安都做不好！　國民黨團轟唐鳳：賣麵線比較重要

連資安都做不好！　國民黨團轟唐鳳：賣麵線比較重要

徐巧芯爆唐鳳2黑料！資安院緊急回應

徐巧芯爆唐鳳2黑料！資安院緊急回應

蔡英文喊「資安即國安」　藍副發言人轟：個資早在網路上「裸奔」

蔡英文喊「資安即國安」　藍副發言人轟：個資早在網路上「裸奔」

iRent個資外洩事件賠償方案出爐

iRent個資外洩事件賠償方案出爐

關鍵字：

唐鳳

讀者迴響

熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

韓邪教主私養後宮！5女脫光入浴求愛片外洩

街頭拜託女路人拍照「她超眼熟」！

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

唐綺陽運勢／4星座「生涯有重大變化」

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

目擊選手過磅超重「當眾脫到剩內褲」！全場超尷尬

阿里山高檔飯店被控房價不合理！業者回應了

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面