資安問題連環爆數發部撇責？　賴士葆怒揭出事證據：有圖有真相

▲數發部長唐鳳。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對國民黨團立委指控政府網站未安裝https憑證有安全疑慮以及數位發展部未做好資安等議題，數位發展部表示，包含數位發展部等絕大多數政府機關網站都有安裝https憑證，立委說法實屬誤解，但國民黨立委賴士葆再指出，連搜尋引擎都有記錄沒有使用憑證，「承認錯誤沒有處理好網域安全有這麼難嗎 ? 」

數位發展部說明，我國於106年即已開始推動政府網站導入https憑證，現在行政院及所屬二、三級中央機關、地方政府主要對外網站均已完成導入，但為免造成民眾瀏覽困擾，仍有部分單位保留顯示http的網址，實際上民眾瀏覽的皆為安全網站（ https）頁面。對於未使用轉址機制致生誤會，數位發展部會積極輔導這類網站導入轉址機制；另有少數不涉及使用者資料填寫、傳遞的政府網站尚未安裝https憑證，數位部對此類網站進行每月掃描與檢查，也針對各級機關、地方政府網站資訊安全的未竟事項積極輔導、協助改善。

不過，賴士葆發現，國民黨團於2日指控數位發展部未使用憑證 ，在記者會前原本無使用憑證之部份網頁，記者會媒體公布後，竟變成「未承認卻已修正」或轉址到HTTPS或停止服務。

賴士葆砲轟，無能數位發展部，出事先撇清責任，殊不知有圖有真相，連搜尋引擎都有記錄沒有使用憑證 ，認錯誤沒有處理好網域安全有這麼難嗎 ? 天才不能犯錯 ?