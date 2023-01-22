石門水庫、角板山春節期間寒梅盛開　適合全家走春賞梅趣

▲春節期間，石門水庫低海拔梅花逐漸盛開，相當適合全家大小一起觀賞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

時令已漸初春，石門水庫栽植300棵底海拔梅樹目前正逢越冷越開花，鄰近復興區的角板山也進入梅花盛開期，桃園市政府觀光旅遊局指出，角板山的梅花已逐漸進入盛開期，新春期間適合闔家大小前來賞花踏青；北區水資源局也表示，目前園區梅樹白色小花朵已掛滿枝頭相繼怒放，花況已開出約8成，歡迎大眾到園區溪洲公園、中線與高線附近步道觀賞盛開梅花。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲春節期間，角板山上游梅園也相當適合闔家一起踏青賞梅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市觀旅局推薦，石門水庫上游角板山的梅園擁有悠久歷史，是北台灣知名的梅園之一，不但景色宜人，賞景同時還能聞到陣陣梅香迎面撲鼻而來，令人心曠神怡。除賞梅之外，園區內還有戰備隧道、蔣公行館、雕塑公園、樟腦收納所等多個特色景點，蔣公行館後方的思親亭還能俯瞰溪口台地壯闊的景色。

欣賞梅花盛開與山水美景同時，還能感受在地泰雅文化的魅力，角板山商圈不但能品嚐原住民特色風味料理，還能採買當地的名產「香菇」等特產。此外，春節期間台七線交通較為壅塞，景點周邊停車空間十分有限，市府將持續實施人流監控與景區舒適度燈號示警，若是出遊遊客較多，建議利用台灣好行、公車等大眾運輸工具，免除找停車位之苦。

▲石門水庫低海拔梅花逐漸盛開中，點綴在山林之間格外賞心悅目。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北水局表示，「梅花」在寒冬臘月也就是國曆1月間，正值百花凋謝，然而石門水庫栽植的300棵低海拔梅樹，則是愈冷愈開花。近期因天氣配合良好，目前園區梅樹白色小花朵已掛滿枝頭相繼盛開，花況約已開出約8成。

在各區觀賞盛開的梅花的同時，有如漫步在梅花盛開步道上，清新的空氣蘊含著清雅的梅花香，猶如人間仙境且美不勝收。此刻還有秋葉楓紅景緻，交錯著宛如白雪梅花，別有一番詩情畫意景象。目前仍有結苞未開梅樹，今年因春節早到，預估屆時候花況約開4至5成，春節後盛開機率相對較高。