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全國唯一！媽祖、開漳聖王水上遶境　28尊神佛搭遊艇庇佑子民

記者沈繼昌／桃園報導

全國唯一水上媽祖遶境祈福昨（22）日在石門水庫阿姆坪碼頭舉行，桃園渡船遊艇公會搭載媽祖等28神尊遊湖，祈求風調雨順，庇佑遊艇業生意興隆與漁民漁獲豐收；公會總幹事陳咪春指出，疫情已逐漸緩和，觀光客紛紛出籠，石門水庫遊湖生意回升約7成，但園區委外經營，車輛離開前需先繳費，春節期間導致大塞車引發遊客抱怨，此外，園區餐飲服務並不完善，無法讓遊客多停留，因應228四天連假將至，希望市府等相關單位協助改善。

▲桃園市遊艇公會昨天上午搭載媽祖、開漳聖文等神尊在石門水庫遶境祈福，行前由市民政局長劉思遠、北水局等人員捻香祈求風調雨順。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市遊艇公會昨天上午搭載媽祖、開漳聖文等神尊在石門水庫遶境祈福，行前由市民政局長劉思遠、北水局等人員捻香祈求風調雨順。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

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▲桃園市遊艇公會昨天上午在阿姆坪馬頭搭載媽祖等28神尊在石門水庫遶境祈福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市遊艇公會昨天上午在阿姆坪馬頭搭載媽祖等28神尊在石門水庫遶境祈福。

桃園市渡船遊艇公會昨天出動遊艇，在阿姆坪馬頭搭載媽祖、開漳聖王與土地公共計28神尊遊湖遶境祈福，這也是全國唯一舉行媽祖水上遶境活動，吸引上千信眾參與。

▲桃園市遊艇公會昨天上午搭載媽祖、開漳聖文等28神尊在石門水庫遶境祈福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

公會總幹事陳咪春表示，媽祖水上遶境祈福是桃園市渡船遊艇公會年度盛事，一早由阿姆坪碼頭出發，經水庫大壩、薑母島，再停靠至「鎮安宮」土地公廟，船隊再回阿姆坪碼頭，活動還結合大溪百吉復興宮60周年慶典陣頭表演與祭拜儀式，市府民政局長劉思遠與北水局都派員參與。

▲桃園市遊艇公會昨天上午搭載媽祖、開漳聖文等神尊在石門水庫遶境祈福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳咪春還說，疫情逐漸緩和，報復性出遊觀光客紛紛出籠，石門水庫遊湖生意在農曆春節期間回升近7成，但園區委外經營後，遊客車輛離去前需先繳費，導致農曆春節期間嚴重大塞車引發遊客抱怨。此外，園區餐飲服務不完善，遊客無法在園區停留一整天，希望市府等相關單位能協助改善。

▲桃園市遊艇公會昨天上午在阿姆坪馬頭搭載媽祖等28神尊在石門水庫遶境祈福後返回碼頭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北區水資局強調，已與警方會勘將加強周邊交管號誌採入園智慧化系統彈性管制，入園車輛也將採總量管制避免塞車。市府觀旅局也說，春節年初一塞車研判是台3線周邊路段道路壅塞，針對228連假將研商鄰近道路調整，配合北水局、遊艇業者宣傳園區一日遊。園區餐飲服務，已由市府委託桃禧公司設置咖啡屋等設施，今年水庫壩頂商街將重新整理後開始營業，以解決遊客餐飲休憩空間。

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