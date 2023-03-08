狼師猥褻2女學生342次！實驗室架密錄器自拍　法官重判10年

▲屏東國中狼師猥褻2名女學生342次，還在犯罪時拍了諸多影片、照片。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東國中狼師藉職務之便，不時把女學生叫到實驗室、教師辦公室摸胸，甚至帶回自己住處摸下體，近2年分別對2名女學生猥褻共計342次，還將自己的犯罪過程以照片、影片紀錄下來，直到女學生向其他老師揭發，狼師惡行才曝光。屏東地院審結，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪等罪，判他10年徒刑，全案還可上訴。

判決指出，屏東男子阿宏(化名)在某國中擔任班導師，從2020年2月10日起到隔年12月止，鎖定班上13歲女學生巧巧(化名)，以每周2次的頻率，把她叫到學校實驗室、教師辦公室、車上、住處，搓揉、親吻她胸部共54次，還5度架設密錄器，將過程以照片記錄下來。直到巧巧滿14歲，阿宏又進一步撫摸她大腿和親吻下體，共猥褻約80次，並15度架設密錄器拍攝影片和照片。

同時期，阿宏也對另一名女學生小紋(化名)出手，除了暑假時間，阿宏每星期都摸她4次胸部，共對她猥褻208次，直到小紋忍無可忍，向其他老師求援，全案才曝光。

全案審理時，阿宏坦承犯行。法官認為，阿宏犯罪時間橫跨約1年10月，嚴重危害2名女學生身心健全發展，審酌他犯後已和兩人父母達成調解，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪、成年人故意對少年犯強制猥褻罪等罪，合併處10年徒刑，全案還可上訴。