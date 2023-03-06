神明面前好大膽！淫男裝廟公拐女信徒　矇眼「治腳傷」襲胸貼鳥

▲許男假稱是廟方人員，對女信徒小蓮摸臀揉胸、強壓在她身上逼摸下體，小蓮發覺不對勁報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者蔡怡萍／台中報導

一名許姓男子在台中一間土地公廟內，看見女子小蓮（化名）正虔心參拜，竟自己扮起宮廟人員，假意熱心上前引導、要替小蓮治療腳傷，卻拿出毛巾摀住她的眼睛，假藉按摩間撫摸屁股、胸部，故意將下體貼近小蓮的手部磨蹭，她覺得怪異連忙阻止，許才落荒而逃；台中地院審後判許男強制猥褻罪6月徒刑，因為已與小蓮調解並賠償，緩刑2年。

許男在2022年10月26日下午，前往台中市一間福德祠找鄰居，正好看見小蓮誠心地在廟中祈禱參拜，許男一時起歹念、認為可以利用她的虔誠做壞事，於是主動接近小蓮並說自己是廟方人員，裝熱心引導她參拜。

接著許男看見她的腳受傷，就說有方法替她治療，以毛巾將小蓮的雙眼矇住，帶往金紙陳列處，伸手撫摸小蓮臀部，小蓮覺得不妥出聲阻止；許男又以按摩肩頸為由，將她帶往廟前圓桌處，強行將小蓮的手壓在背部，再將自己生殖器貼近她的手部，一邊觸摸她的胸部得逞；甚至要小蓮跪趴在旁邊社區大樓的石階上，自己全身壓上她的腰臀部，小蓮感到不舒服並出言制止，許男見事跡敗露，這才倉皇逃逸。

小蓮事後越想越不對，決定報警提告，許男遭警方逮捕時，嚇得坦承所有犯行；而檢察官認為許假藉協助參拜、治療或按摩為由，強行撫摸小蓮臀部，並在對方察覺並多次阻止後，仍一再藉故觸摸身體部位得逞，已經不止於性騷擾，構成違反告訴人意願之強制猥褻罪。

台中地院審後，認為許男惡行造成小蓮身心傷害，審酌許最後在遭到制止後就停手逃離，危害相對輕微，坦承犯行，與小蓮成立調解並如數賠償，依強制猥褻罪判處有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年，期間受法治教育2場，交付保護管束，全案可上訴。