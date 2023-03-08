瞎掰前世情人糾纏「要續命」　乩童猥褻性侵2女還討紅包金牌

記者黃翊婷／綜合報導

台中某宮廟的謝姓住持兼乩童誆騙女信徒「妳的生命不久於人世了」、「罹患疾病是因為前世情人糾纏」，再以續命、治病為由對2名女子伸出狼爪，事後還索要紅包、金牌。事情被揭露後，謝男一度帶著妻子、雙親向受害者下跪道歉，事後卻又改口聲稱道歉是遭到黑衣人脅迫；不過，台中地院法官並不採信他的說詞，日前依強制猥褻、強制性交等罪，判處有期徒刑4年8個月，全案仍可上訴。

▲A女和B女誤信謝男可以續命、治療疾病，不僅遭到猥褻、性侵，事後還被索要紅包。（示意圖／123RF，與本文當事人無關。）

判決書中提到，謝男在台中某宮廟擔任住持及乩童，從事祭改、問事、改運、補財庫等工作，2019年8月間他對女信徒A佯稱，「妳的生命不久於人世了，有沒有想要幫自己再續命？否則很快再也見不到妳的家人」，誘使對方心生恐懼而信以為真，再把人帶到「淨房」，用紅布遮住雙眼，襲胸2、3分鐘得逞，結束後還索取3600元紅包。

除了A女之外，謝男也曾在2019年3月間向女信徒B表示，要進行相關儀式治療她的身體，要求脫去衣物再以棉被蓋臉，過程中不僅猥褻得逞，還偷偷拍下裸照，結束後仍不忘索取3000元費用。

食髓知味的謝男2019年4月間又以治療身體為由，2度將B女帶到摩鐵，誆騙她之所以生病是因為受到前世情人糾纏，需要進行一些儀式化解，進而猥褻、性侵得逞，事後分別收取5000元、8000元費用以及2面金牌。

A女和B女事後向其他信徒詢問是否有過類似經歷，這才驚覺自己可能受騙上當。而謝男在事情曝光之後，於2020年9月17日在宮廟內下跪道歉，但受害者家屬指控他根本無意和解認錯，憤而向警方報案。

對此，謝男的律師表示，謝男之所以會在2020年9月17日的會議中道歉，是因為有黑衣人無故出現，打斷他的發言，道歉並非出於自願。但台中地院法官進一步調查，發現那些「黑衣人」其實都是宮廟的信徒，況且從影片內容中可見，是謝男先道歉後主動下跪，他的妻子、雙親也跟著自行下跪請求諒解，並沒有人對他做出任何脅迫或粗暴之舉。

雖然謝男到案後矢口否認犯行，反控一切都只是女信徒的片面之詞，沒有其他證據佐證。但法官認為，檢方的確在謝男的手機裡發現包含B女在內等多名女子的裸照，加上受害人對於遭受侵害的時間、地點、方式等主要事實及基本情節證述始終一致，並無重大瑕疵，最終不採信他的說詞，並依3次強制猥褻罪、1次強制性交罪，合併判處4年8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。