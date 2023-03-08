限時5天！超商「大亨堡＋現泡飲料只要55元」　10杯美式下殺300元

▲7-11推出多款咖啡飲品組合優惠 。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

想省荷包這樣吃！就有超商將於今（8）日起推出「1+1飲品搭配大亨堡」優惠，買2組最低只要110元，若以雙人享用來算，平均每人只要花55元就能吃個過癮；另同步還有「咖啡組合價」，一次買10杯濃萃美式下殺300元，等於每杯只要30元。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「WBC棒球 1+1組合餐」，今（8）起至3/12止，「CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選2杯＋指定熱狗大亨堡任選2個優惠價110元」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶2杯+指定熱狗大亨堡任選2個優惠價150元」；另外還有「咖啡組合價」，品項有「CITY CAFE濃萃美式咖啡10杯300元」、「CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡10杯420元」、「CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任選10杯550元」。

7-11門市則於今（8）起至3/21推出「CITY系列全品項任選3杯77折、5杯72折」，提醒不含氮氣咖啡、精品濾掛咖啡、ESPRESSO、CITY PEARL珍珠奶茶。

▲人氣網購甜點「承繼」開出首間實體門市。（圖／承繼提供，下同）

人氣宅配甜點﻿品牌「承繼」以各式精緻法式甜點聞名，開設7年時間僅提供甜點預購接單並開放宅配、自取販售，近日終於宣布要開出實體門市，首間概念店就在松山區，位於文華東方酒店後方靜謐住宅區，門市以冷調灰白、暈染石磚面及不鏽鋼拉絲作為元素，搭配大片落地窗，打造簡約又寬敞的空間。

▲▼現場買得到超夯焦糖起司蛋糕、肉桂捲。

甜點部分除了吃得到去年狂賣5萬條、網路預訂至少要等6週以上的超人氣「焦糖起司蛋糕」，蛋糕上頭有著酥脆焦糖表層，搭配宛如冰淇淋般口感的乳酪，每一口都超滿足，即日起至3/31期間每日現貨30條，每人限購2條，此外也販售「肉桂阿曼系列」、「香草蘋果香頌」、「咖啡」等品項，每日售完為止。

另，為慶祝首間概念店正式開幕，業者也祭出店內綜合2入軟餅乾買1送1優惠，買1份2片送1片，口味隨機，每日限量、送完為止。

▲門市就在松山區、文華東方酒店後方靜謐住宅區。