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社會 社會焦點 保障人權

快訊／人夫急剎倒地遭輾斃　砂石車司機、閃清潔推車騎士無保請回

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區今（7日）發生死亡車禍憾事！32歲簡姓男子騎車行經大業路時，前方53歲廖姓騎士遇正執勤中清潔員緊急剎車，簡跟著剎車，疑因未保持車距，失控往左倒，遭同向行駛的砂石車右後輪輾過，頭部重創身亡。黃男、廖男被依過失致死罪移送士林地檢署，檢方複訊無保請回。

案發當時，53歲廖姓騎士沿大業路南往北第2車道行駛，見前方環保局清潔隊員在車道處放置垃圾手推車而急剎，後方32歲簡姓騎士跟著煞車卻倒地，慘遭同向黃姓男子駕駛砂石車右後輪輾過，頭部重創死亡，而第3輛19歲辛姓騎士也疑沒保持距離，撞上簡的機車倒地，導致現場撞成一團。北投警方到場後，對廖、黃、辛進行酒測，酒測值0。

▼黃姓砂石車駕駛警詢後被依過失致死罪移送士林地檢署。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，死者簡男當時騎車要往空調公司上班途中，不幸卻慘死輪下，從此天人永隔，其家屬接獲通知到場時，不敢置信，簡妻認屍時崩潰痛哭，長達20多分鐘難以平復情緒，而肇事的黃姓司機僅淡淡說「運氣不好」，警詢後廖、黃男被依過失致死罪移送士林地檢署偵辦。

▼簡姓騎士跟著前車廖姓騎士緊急煞車，卻疑失控往左偏遭同向砂石車輾斃。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投車禍 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，當時清潔隊員正在執勤掃地，因此穿上反光背心及旗幟，為了就是怕被車撞因此才將推車擋在前方，因此清潔員製作完筆錄則列為關係人；檢方下午相驗時訊問黃姓砂石車駕駛、廖姓騎士，複訊後認肇事責任歸屬有待專業鑑定單位分析，因此諭知無保請回。

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