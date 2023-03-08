女嬰出生4.5hrs慘被熱水燙傷！全身25％掉層皮　粗心護理師慘了

▲女嬰僅出生4個半小時，因醫院吳姓護理師未注意洗澡水溫度，導致女嬰受有全身表面積25％燙傷，吳女被依過失傷害罪起訴。（資料圖／翻攝自Facebook／2022虎寶寶媽媽 ）

記者黃宥寧／台北報導

超心疼！廖姓母親於三總內湖分院產下女兒後，因確診故僅看孩子幾眼就住進隔離病房。豈料，4個半小時後，小兒科醫師突來訪說「女嬰洗澡時燒燙傷，屁股大面積脫皮」，她見愛女嚴重受傷照，心宛如刀割，而吳姓護理師卻解釋「有放熱水加冷水」這也讓心痛父母不信，決定提告。士林地檢署偵結，依過失傷害將吳姓護理師起訴。

廖姓母親於去年5月19日上午10時15分產下愛女，但因確診，孩子出生後僅看了幾眼就被帶走，自己也住進隔離病房。

怎料，同日下午5時40分，41歲吳姓護理師在新生兒隔離病房為李姓女嬰洗澡時，未注意沐浴盆內水溫溫度，直接將女嬰放入浴盆，女嬰隨後因高溫疼痛不斷嚎啕大哭，吳女才驚覺不對勁立刻抱離，但女嬰也因此受有雙側下肢、臀部及會陰部淺2度至深2度燒傷，也就是占全身體表面積25％傷害。

▼女嬰母親泣訴愛女遭燙傷過程。（圖／翻攝自Facebook／2022虎媽寶寶）

廖姓母親與丈夫見寶貝女兒屁股整塊皮幾乎全掉，崩潰心痛，也讓他們決定對吳姓護理師及林姓小兒科醫師、曾姓護理師提告。

應負起女嬰照護義務的吳女，對於錯誤行為坦承不諱，檢方根據院方診斷證明書、以及小兒加護中心特殊護理紀錄等，依過失致輕傷害罪將吳女起訴。

至於，同時挨告的林姓醫師解釋，自己是在女嬰受傷後，才負責照顧，僅是女嬰的小兒科主治醫師，與吳姓護理師案發時的行為並無監督、指導及照護責任。

曾姓護理師則說，她於2022年1月申請退伍，同年5月1日請休假直到同年7月5日，因林醫師覺得她臨床護理經驗豐富，因此才加入有醫療團隊、告訴人等組成的LINE群組，在案發前後自己無實際參與女嬰醫療、照護，檢方認2人所述與院方提供的護理紀錄相合，而院方為保護病患隱私故未在案發地裝設錄影設備，因此難認2人有過失傷害犯行，予以不起訴處分。

案發後，廖母於臉書社團PO出長達758字的血淚文，引發眾網友心疼痛罵，「燙傷成這樣真的無法接受」、「這太誇張了，我看了都難過的心痛想哭了，何況是媽媽」、「太扯了吧，就算賠償再多也實在無法原諒」、「好扯，要是我會很憤怒，吿到底」、「媽媽要加油，不要一直怪自己要堅強，這樣妳才能好好的替孩子討公道...願妳們順利」、「這種燙傷連大人都沒辦法承受吧」、「太誇張了！此文不能沉」、「天啊…這要有多痛，孩子還無法表達耶」。