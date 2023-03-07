綠委提改買鴨蛋！　葉元之嗆「太天才」：政府無能創意吃法出現了





▲國民黨新北市議員葉元之。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／新北報導

台灣持續缺雞蛋，民進黨立委張宏陸7日在立法院總質詢時提出，台灣人是有吃鴨蛋的，建議農委會可以調配一些鴨蛋挪到市面上，讓消費者購買。對此，國民黨新北市市議員葉元之表示，「太天才了」，當政府無能處理民眾食的問題時，各種「創意吃法」就會出現。

張宏陸下午質詢時關切缺蛋議題，他提到，台灣人是有吃鴨蛋的，台灣的鴨蛋很多用來做鹹鴨蛋、皮蛋，是否有想過進口種鴨，然後來生鴨蛋，甚至可以把鴨蛋挪出來做調配，「其實很多人也吃鴨蛋，只是以前鴨蛋感覺比較貴呀！在這種情況下，不能挪一些，讓市面上也能買得到鴨蛋嗎？一個替代呀！」

葉元之則表示，板橋選出來的民進黨立委張宏陸好棒棒，他在跟陳吉仲對話時建議，雞蛋不夠可以吃鴨蛋啊，所以請農委會進口種鴨生鴨蛋，直接上架讓消費者買。太天才了，這邏輯就跟陳吉仲一樣，「麵包太貴就吃炒飯啊」，誰叫你一定要吃麵包。

葉元之指出，之前北韓在面對饑荒時，也有提出一種「以草換肉」的作法，鼓勵軍民多養吃草的兔子，讓民眾有兔肉可以吃。當政府無能處理民眾食的問題時，各種「創意吃法」就會出現。

「鴨蛋能夠完全取代雞蛋嗎？」葉元之說，一位做鐵蛋的朋友告訴他，鴨蛋味道比較腥，如果用在蚵仔煎或滷蛋還可以，味道能用醬料壓過，但如果直接讓消費者用水煮或煎炒的方式來料理，很多人光是用聞的就受不了。

此外，葉元之也說，鴨子易患沙門氏病，鴨蛋一定要完全煮熟，不能像雞蛋一樣吃半熟的。所以，雞蛋的做法比較多，而鴨蛋的做法比較單一。民進黨的立委面對政府的無法解決蛋的問題，不敢批評，只能幫忙想一些不著邊際的建議，「可憐哪！」。

