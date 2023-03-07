陸企創辦人發豪語「市值要破兆」　達標後老員工每人發500萬人民幣

▲大陸三一重工集團生產的挖土機。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸民營企業三一重工集團創辦人梁穩根卸下董事長職務後，仍參與集團內部發展事務及戰略布局。他在2月底曾發下豪語、提出第三次創業目標，要讓三一集團要達到兆元（人民幣，下同）以上的市值。據了解，在三一集團市值破千億時，公司的創業元老級員工已獲得100萬元獎勵金，而當市值破兆後，公司還將發給每人500萬元獎金。

▲三一重工前董事長梁穩根。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，三一重工發佈公告，公司董事會同意梁穩根先生辭去董事長、董事會專門委員會職務，選舉向文波先生、俞宏福先生分別擔任公司董事長、副董事長，聘任俞宏福先生擔任公司總裁。

同時，三一重工也公告，梁穩根仍將高度參與和關注三一重工的發展，集中更多精力考慮公司的長期戰略和發展機遇。

▲三一重工目標成為市值達兆元人民幣以上的公司。（圖／CFP）

公開資訊顯示，梁穩根曾以700億元的資產拿下2011年胡潤研究院公布的富豪榜「中國首富」頭銜，此外，現任董事長向文波也獲得過《富比士》2010中國最佳CEO、2011年A股非國有上市公司最佳CEO等榮譽。

根據三一重工股價顯示，截至今（7）日止，在大陸A股收盤價為18.21元，市值約1545億元人民幣。據了解，三一集團始創於1989年，業務涵蓋混凝土機械、挖掘機械、起重機械、築路機械、樁工機械、風電設備、港口機械、石油裝備、煤炭裝備等，旗下擁有三一重工、三一國際、三一重能3家上市公司。

