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台南美食隊前進東京食品展　肉品專家黑橋牌亮麗再現

▲知名品牌黑橋牌7日至10日共4天，前進2023年日本東京食品展，以「台灣銷售第一名商品：台灣香腸」為參展主打商品，為台灣食品打開日本市場。（圖／黑橋牌提供，下同）

▲知名品牌黑橋牌7日至10日共4天，前進2023年日本東京食品展，以「台灣銷售第一名商品：台灣香腸」為參展主打商品，為台灣食品打開日本市場。（圖／黑橋牌提供，下同）

記者林悅／台南報導

知名品牌黑橋牌7日至10日共4天，暌違3年再度前進2023年日本東京食品展，以「台灣銷售第一名商品：台灣香腸」為參展主打商品。

在疫情期間，黑橋牌台灣香腸出口到日本，也從未間斷，除了打入SUPER AOKI超市以外，也供應了日本知名連鎖餐飲集團及特色商店，至今仍廣受好評。今年黑橋牌，首度結合台南在地毛豆農產品，推出台灣旬の味「黑橋牌毛豆香腸」，在「東京食品展」來爭取展場訂單。

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▲知名品牌黑橋牌7日至10日共4天，前進2023年日本東京食品展，以「台灣銷售第一名商品：台灣香腸」為參展主打商品，為台灣食品打開日本市場。（圖／黑橋牌提供，下同）

台灣毛豆，日本最大出口國，爽脆可口的毛豆，配上清涼啤酒，是日本人最愛的下酒菜，而所富含的營養價值更獲得青睞，在日本的居酒屋及餐廳也是菜單上的常客，日本人對於毛豆的喜愛可見一般。

▲知名品牌黑橋牌7日至10日共4天，前進2023年日本東京食品展，以「台灣銷售第一名商品：台灣香腸」為參展主打商品，為台灣食品打開日本市場。（圖／黑橋牌提供，下同）

黑橋牌針對日本人對台灣毛豆的喜愛，特別研發了期間限定產品的「黑橋牌毛豆香腸」，將台灣的毛豆與台灣香腸做了黃金比例的結合，並經多次調整口感及風味後，讓黑橋牌毛豆香腸的口感，每一口都可以品嚐到毛豆香腸的顆粒，也能嚐到甘甜淡雅的毛豆香味。

▲知名品牌黑橋牌7日至10日共4天，前進2023年日本東京食品展，以「台灣銷售第一名商品：台灣香腸」為參展主打商品，為台灣食品打開日本市場。（圖／黑橋牌提供，下同）

黑橋牌期許，除了推廣優良豬肉加工品以外，藉以將更多台灣在地的好味道與飲食文化讓日本消費者也能透過產品來體驗到，更能以此吸引日本民眾，將台灣設為人生目標中必遊的美食天堂口袋名單，藉以推動台灣觀光旅遊，不僅在日本，現在全台黑橋牌門市也期間限定銷售，國際旅客來台灣旅遊，也能讓大家能同步享受到屬於台灣的好滋味。

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