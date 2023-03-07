高雄3／8起夜間減壓供水　2再生水廠擴量能「省8.6萬噸供民生用」

▲高雄市副市長林欽榮視察鳳山再生水廠，指示2座再生水廠擴大生產量能。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

南部降雨情形持續不佳，高雄市明(8日)將實施夜間減壓供水。副市長林欽榮今(7日)前往鳳山水資源中心視察，指示2座再生水廠每日再擴1.3萬噸量能供工業使用，總計每日可供8.6萬噸再生水，相當於減省8.6萬噸民生用水。

高雄面臨30年來最嚴峻的水情挑戰，去年以來，降雨量是30年新低，明日(8日)起，水情燈號將由綠燈轉為夜間減壓供水黃燈，民生用水在晚上10點到隔天早上6點，將實施減壓供水；工業區及產業園區也將實施自主節水7%。

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▲2座再生水廠總計每日可供8.6萬噸再生水。（圖／記者許宥孺翻攝）

面對水情轉緊，高雄市副市長林欽榮今日上午前往鳳山水資源中心視察，了解鳳山再生水廠每日供水情形，經盤點再生水供應調度，並責成鳳山、臨海2座再生水廠擴大生產量能，每日再擴增達1.3萬噸，供應相關工業大廠使用，則可減省自來水達1.3萬噸的原使用需求，供給民生用水。

市府指出，鳳山水資源中心再生水供應量預計最大可提升至4.6萬噸，臨海再生水廠每日可提升至4萬噸，總計每日供應高達8.6萬噸再生水，供高雄市工業用戶使用。

▲南部水情告急，高雄明日起將實施夜間減壓供水。（圖／記者許宥孺翻攝）

「請大家一起珍惜珍貴水資源！」市長陳其邁表示，高市府除召開水情會議，並與中央合作積極調度水源，到今年4月，預計新挖掘的井可達到50口，再提供每天13.2萬噸的水。希望以多元的備援用水，滿足民生與工業需求。也盼市民節約用水，從生活做起，共同度過氣候變遷帶來的挑戰。