高中畢旅「日本5天4夜」要噴5萬2更盤！　鄉民打臉：這體驗賺爛了

▲原PO認為，去環球影城才叫真正的行程。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

北一女3天2夜畢旅鬧出「6450元之亂」，行程遭嫌棄不值得，不過旅程最後仍如期出發。對此，一名網友拿出新北私立辭修高中的畢旅行程，去日本5天4夜要價5萬多元，原PO羨慕之餘卻直言「只有一天（5/25）才叫行程吧！」文章引發熱議，多數網友反讚「能跟日本女高中生交流，無價！」

一名網友在PTT以「北一女6450畢旅，這行程和費用更扯」為標題表示，最近看到辭修高中的5天4夜畢旅行時，發現要價5萬2500元（若達115人，費用則為5萬2000元），讓原PO不禁直呼，「聽起來很羨慕，但仔細看行程，只有一天（5/25）才叫行程吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

行程明細可見，第一天會參觀世界文化遺產「奈良東大寺」；第二天為校園國際交流，下午也會前往另一處世界文化遺產「清水寺」；第三天會前往大阪城市探索活動；第四天也就是5月25日，學生嗨玩環球影城整天；最後一天，前往日清泡麵博物館與大阪城公園，接著晚上搭班機返台。





▲五天四夜行程中，同學們會去參觀清水寺。（圖／記者蔡玟君攝）



文章曝光後，引來網友熱議，「以自由行來說略貴的樣子」、「不爽不要去，自己揪」、「小貴了點，4W還能接受」、「這樣要5萬真盤」、「5月多要花到5萬多偏貴了，可能比較慢預訂行程吧」。

另一派網友卻認為值得，「22、24、26 這三天也都還不錯啊」、「你根本沒仔細看行程吧」、「亂講！23號可以跟JK（日本女高中生）交流，千金難買耶」、「東大寺跟清水寺直接被你當空氣嗎」、「很讚呀，寓教於樂，旅遊不忘學習見聞」、「除了價格以外，我覺得這行程不錯啊」、「早去晚回的機票，不便宜啊」、「能讓小孩唸私校，不會在意這個錢吧？羨慕」、「排跟日本高中妹子交流，賺爛了」。

據了解，辭修高中每年會發起高二的日本教育旅行，跨國進行文化交流，但近年受疫情影響而停辦，直到今年再次恢復教學旅程，儘管價格並不便宜，仍讓學生們非常期待。

▼鄉民狂讚，與日本高中妹交流，回憶根本無價。（圖／翻攝PTT）



▼即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）