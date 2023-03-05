女導遊貼人夫對唱！整車尷尬對視正宮　她喊「好大好喜歡」挨告

▲夫妻倆一起參加旅行團，其中丈夫卻與女導遊陷入愛河，傳訊「鳥好大好喜歡」，讓正宮超級崩潰。（示意圖／pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

一對夫妻共同參加旅行團時認識了女導遊小琳（化名），小琳卻在整個過程中與這名人夫緊密相隨、頻頻合照，讓正宮在一旁超級尷尬，接著更發展成外遇關係，傳訊撩人夫「你的鳥又硬又大我好喜歡」、「做愛起來真的很爽」，讓正宮崩潰提告向2人求償；一審判賠30萬，上訴台中高分院後，認為人夫與小琳的經濟狀況均不佳，改判賠15萬元，不得上訴。

正宮指控，她與老公2021年10月7日參加旅行團，進而認識了帶團導遊小琳，而小琳卻無視她的存在、在遊覽車上與她老公情歌對唱，還一路緊密相隨、拍合照曬恩愛，讓她蒙受同團遊客的尷尬目光，此後老公就很愛參加這家舉辦的旅行團，常常找小琳找到整夜不歸。

後來正宮發現，老公自2022年1月開始，在LINE上面與小琳互稱老公老婆，言語也不避諱地大膽起來，狂喊「要給老公爽我也爽」、「你的鳥硬起來又大隻我真的好喜歡」、「明晚就可以做到很爽」，老公也附和回以「感謝老婆您的貼心、都是您給鼓勵」、「超享受的」，小琳甚至要求老公不要回家吃飯、不要給正宮家庭生活費，還要每天換不同的內褲回家刺激她生氣，正宮看了這些不堪的內容大受打擊，憤而對老公與小琳提告求償。

而小琳表示，人夫參加的都是團體旅遊，活動都屬公開行程，合照留念也很正常，沒有刻意曬恩愛，LINE的對話都是開玩笑，無法證明有發生肉體關係；甚至辯稱直到正宮提告她才知道人夫有配偶，之前是因為不知道才這樣打哈哈鬧著玩。

但法官檢視了2人對話，發現內容確實非常鹹濕露骨，顯見有發生性行為，同時還有談及人夫配偶的話題，小琳明知對方有老婆的狀況下還大剌剌討論性與性器官，也已逾越一般人可接受之開玩笑程度，認為2人連帶侵害的正宮的配偶權。

法院一審後，判2人須連帶賠償正宮30萬，他們不服上訴到台中高分院，法官審酌，人夫目前已退休、到醫院擔任司機，小琳則是無業受子女撫養，經濟能力均不佳，另外正宮也無法證明當時旅行團其他遊客，對他們的互動關係有何評價、遭受何種尷尬，因此撤銷改判正宮獲賠15萬，全案定讞。