人妻回家驚見客廳「內衣褲一地」　小三躲廁所辯：借修浴室工具

▲桃園人妻回娘家居住照顧病父，回家時卻在客廳、房間撿到女性內褲，怒告丈夫和女同事侵害配偶權。（示意圖／翻攝pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名人妻回娘家照顧重病父親，回家時卻發現客廳散落內衣褲，過幾天返家又撞見丈夫和女同事在家獨處，女同事見到她還驚慌躲到廁所，直到不得已才走出來道歉，承諾會離開人夫，不料，隔天人妻又家中臥室撿到內褲。人妻認為兩人不倫，怒告求償百萬。桃園地院審理，認為人夫和女同事侵害配偶權，應連帶賠償20萬元。

人妻主張，她和丈夫阿偉(化名)結婚1年後，因父親病重，先回娘家居住照顧。她於去年3月22日晚間10點回家時，竟看到有女性內衣、內褲散落客廳，阿偉則衣衫不整，從臥室走出來將她趕出家門，她只好無奈離去，阿偉隨後還催促她快簽離婚同意書。

人妻表示，她5天後又回到家中，竟發現阿偉和女同事小珊(化名)在家，小珊一看到她更是躲到廁所久久不敢出來，直到沒辦法才出來面對，並道歉說「對不起。我會離開阿偉」，結果隔天她又在臥室內發現陌生內褲。她還發現，小珊經常把機車停在阿偉住家地下室停車場，同年5月有好幾個清晨和深夜，小珊的小白鞋都放在阿偉家門口，兩人顯然已超過男女同事情誼，甚至根本已經同居，已侵害她配偶權，她要向兩人求償100萬元。

人夫則辯稱，他住的房子是是母親的，屋內還有許多兄嫂、父母的物品，妻子提出的內褲，不能證明是誰的。且他婚後發現妻子不愛他，愛的是他的錢，所以才想離婚，並沒有外遇。小三也說，她和人夫共事兩年，因最近家裡要整修浴室，才到人夫家借修繕浴室工具，想不到遇到人妻回家誤會，在人妻咄咄逼人要求下，她只好配合道歉。

法官檢視夫妻倆的訊息，兩人討論到如何和父母說明離婚原因，正宮問「你會說你有外遇嗎」，阿偉回「有、就說我的問題」，另正宮撿到內褲後，諷刺說「你那外遇小寶貝內褲忘了帶走囉」、「還是內褲要留給你」，阿偉也回「可以啊。看妳。做紀念」，再加上小三道歉，以及小三在人夫住所照片等證據，法官認為兩人已超過普通男女關係，應連帶賠償正宮20萬元，全案還可上訴。