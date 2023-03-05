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社會 社會焦點 保障人權

撇男友偷吃人夫！補教女師傳訊誇「很會性生活」　正宮截圖提告

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台北一名補教女師偷吃人夫，挨告得賠20萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北補教女師和人夫發展不倫戀，不僅撇下男友到澎湖陪遊人夫，還傳訊誇他「你愛愛也很有精神、你很會性生活」，人夫也允諾會趕快把婚姻處理好，好跟她同居結婚。不料人夫婚雖然離了，兩人對話卻被正宮發現截圖，怒告女師求償百萬。士林地院審結，認為女師侵害配偶權，要賠20萬元。

正宮主張，她和丈夫結婚快14年，育有2個孩子。小三卻在2020年9月到同年底她離婚為止，和人夫交往、破壞她家庭，她要對她求償100萬元。

小三則辯稱，正宮擅自從人夫手機取得訊息和照片，手段違法不得作為法庭證據，且人夫向她說已離婚，她並無侵害配偶權。人夫也出庭證稱，他在離婚前並未和小三交往。

不過法官檢視兩人的訊息，發現小三稱讚人夫「你愛愛也很有精神、你很會性生活」，又抱怨「今天那個過動男孩躺在地上在我裙子附近…唉」，人夫也說「ㄘㄟ、居然敢偷看我的女人」，又對小三保證「我在算計怎麼樣能趕快處理好」、「我很高興妳去澎湖陪我」、「我說的是我們住在一起好嗎…是結了婚住在一起」等語，可見兩人男女情感互動，已達人夫想和小三結婚同住的地步。

另小三又因人夫陪小孩沒即時回訊息，不悅傳訊說「我有男友、你有家庭」、「這樣你把我當我女朋友」、「你可以最輕鬆、都不用離婚」，讓人夫無奈安撫說「妳又來了…」，可見小三確知人夫有家庭且尚未離婚，已侵害配偶權，審酌小三從事補教業，判她要賠正宮20萬元，全案還可上訴。

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