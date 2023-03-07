最懷念手搖飲店！　8年級生點名「1神店」：珍奶+雞排50元有找

▲珍奶是很多人的最愛。（圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導



台灣手搖飲十分盛行，有愈來愈多品牌推出，民眾的選擇也更加多樣，就有網友好奇問，哪間手搖飲店倒閉，最讓人感到可惜？而他最懷念的則是「快可立」，當時一杯珍奶配一塊雞排50元有找，是他國中的最愛。貼文一出，網友點名「休閒小站」、「杯樂」、「英國藍」。

原PO在Dcard上發文，「有哪間連鎖的手搖店倒掉讓你覺得可惜的？」他提到，自己最懷念的就是快可立，是國中時的好夥伴，當時一杯飲料再加個雞排50元有找，是他去網咖前必買的組合，「不曉得大家有沒有經歷過快可立的時代，還是網友對休閒小站之後的飲料才比較有印象？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也透露，除了快可立，「傻瓜冰茶」也是他的口袋名單，「前幾年在高雄還有看過，不知道現在是否還有？」

留言區大批網友掉入回憶圈，最多人提到「杯樂」、「英國藍」，「還有杯樂」、「英國藍！現在是全倒了嗎，之前超喜歡他們的伯爵鮮奶茶」、「紅太陽」、「雲林人，挺一下杯樂」、「杯樂的芋香珍奶」、「藍天鵝！超好喝」、「英國藍最頂，沒有之一」、「絕對是橘子工坊，拜託不要倒，紫色魔粒是真理」。

▲快可立手搖飲料店創立於1996年。（圖／翻攝自Google Maps）

其中，不少人都是快可立的粉絲，「很懷念快可立，好喜歡那種懷舊的杯子感，而且快可立的老闆，我遇過的人都很好」、「89年生的，以前我們家這邊快可立叫葵可立，還有賣雞排薯條那些，每天下課我爸都會帶我去買，買到店員都記得我吃什麼」、「快可立皇家奶茶超好喝，現在都找不到相似口感的奶茶了」。

另外，也有網友分享現在還有的門市，「228連假去屏東的時候有看到傻瓜！但聽朋友說，跟以前比漲了滿多的」、「鹽埕區還有傻瓜冰茶」、「休閒小站剩下苗栗苑裡那間了」、「美國加州還有快可立，佛羅里達也有」、「美國快可立超多的，歡迎來美國」、「基隆市暖暖區碇內還有快可立」。