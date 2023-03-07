　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最懷念手搖飲店！　8年級生點名「1神店」：珍奶+雞排50元有找

（有打馬）手搖杯，珍奶，珍珠奶茶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲珍奶是很多人的最愛。（圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣手搖飲十分盛行，有愈來愈多品牌推出，民眾的選擇也更加多樣，就有網友好奇問，哪間手搖飲店倒閉，最讓人感到可惜？而他最懷念的則是「快可立」，當時一杯珍奶配一塊雞排50元有找，是他國中的最愛。貼文一出，網友點名「休閒小站」、「杯樂」、「英國藍」。

原PO在Dcard上發文，「有哪間連鎖的手搖店倒掉讓你覺得可惜的？」他提到，自己最懷念的就是快可立，是國中時的好夥伴，當時一杯飲料再加個雞排50元有找，是他去網咖前必買的組合，「不曉得大家有沒有經歷過快可立的時代，還是網友對休閒小站之後的飲料才比較有印象？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也透露，除了快可立，「傻瓜冰茶」也是他的口袋名單，「前幾年在高雄還有看過，不知道現在是否還有？」

留言區大批網友掉入回憶圈，最多人提到「杯樂」、「英國藍」，「還有杯樂」、「英國藍！現在是全倒了嗎，之前超喜歡他們的伯爵鮮奶茶」、「紅太陽」、「雲林人，挺一下杯樂」、「杯樂的芋香珍奶」、「藍天鵝！超好喝」、「英國藍最頂，沒有之一」、「絕對是橘子工坊，拜託不要倒，紫色魔粒是真理」。

▲▼ 快可立（圖／翻攝Google Maps）

▲快可立手搖飲料店創立於1996年。（圖／翻攝自Google Maps）

其中，不少人都是快可立的粉絲，「很懷念快可立，好喜歡那種懷舊的杯子感，而且快可立的老闆，我遇過的人都很好」、「89年生的，以前我們家這邊快可立叫葵可立，還有賣雞排薯條那些，每天下課我爸都會帶我去買，買到店員都記得我吃什麼」、「快可立皇家奶茶超好喝，現在都找不到相似口感的奶茶了」。

另外，也有網友分享現在還有的門市，「228連假去屏東的時候有看到傻瓜！但聽朋友說，跟以前比漲了滿多的」、「鹽埕區還有傻瓜冰茶」、「休閒小站剩下苗栗苑裡那間了」、「美國加州還有快可立，佛羅里達也有」、「美國快可立超多的，歡迎來美國」、「基隆市暖暖區碇內還有快可立」。

➜佳麗寶買1送1、洗衣精4大瓶399、衛生紙1包12元

ET快訊
台灣戰力排名揭曉！ESPN看好黑馬　點名警戒3球員
LIVE／荒淫鄭明析夜污50女！變態性癖曝光　阿滴認曾參加攝
成功高中畢旅到墾丁　見「生魚片煮熟」傻眼
飛日本「來回機票4千」！　今限時開搶
迎雨後急凍！　「白天暴跌10度」時機點曝
美國毀滅台灣計畫？　秦剛拿出憲法：台灣是中國一部分
5裸女服侍畫面曝光！　韓邪教主專挑「白皙毛少」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化路人亂入平交道！區間車被迫急停　大鬧20分鐘害3列車誤點

台南美食隊前進東京食品展　肉品專家黑橋牌亮麗再現

石門水庫蓄水率跌破7成　2月降雨僅歷年20%...庫底土地公廟現身

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

快閃名古屋來回機票4千！早去晚回「不住宿」　今起限時開搶

台灣缺蛋登微博熱搜！蚵仔煎沒蛋可加、茶葉蛋限購...陸網看呆

粉專消失了！史書華被檢舉到爆掉　臉書出手「恐永久撤下」

2同事騙加班「狂衝摩鐵激戰」　她觀察2個月崩潰：妻小都超熟

身分證中5碼免費住1晚額滿　5星飯店急推新優惠...早餐買1送1

早餐店公告「不加蛋減5元」！　眼尖網友：話術很可以

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

煞不住？騎士撞上公路車　他氣炸：我這1台抵妳3台

彰化路人亂入平交道！區間車被迫急停　大鬧20分鐘害3列車誤點

台南美食隊前進東京食品展　肉品專家黑橋牌亮麗再現

石門水庫蓄水率跌破7成　2月降雨僅歷年20%...庫底土地公廟現身

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

快閃名古屋來回機票4千！早去晚回「不住宿」　今起限時開搶

台灣缺蛋登微博熱搜！蚵仔煎沒蛋可加、茶葉蛋限購...陸網看呆

粉專消失了！史書華被檢舉到爆掉　臉書出手「恐永久撤下」

2同事騙加班「狂衝摩鐵激戰」　她觀察2個月崩潰：妻小都超熟

身分證中5碼免費住1晚額滿　5星飯店急推新優惠...早餐買1送1

早餐店公告「不加蛋減5元」！　眼尖網友：話術很可以

《臥龍》最婊關卡江表三虎臣　武將一次來三個玩家瘋「逃課」打法

美前防長建議役期延長、男女皆兵照單全收？　邱國正：絕對沒有

神鬼女誆「赴美洗學歷」　富二代混7年白搭！老爸怒告討回千萬

6口味任選！　速食店平日限定「義大利麵下殺第2份半價吃」

說・流行／機器人闖入伸展台！Coperni讓模特兒上演親密互動顛覆想像

就服員巧扮心靈捕手　力助婦女重返職場展歡顏

玉帝點頭也沒用！男大生偷「6萬元金紙」還願　廟方報警這下慘了

臺馬資本市場實務經驗交流　拓展雙邊合作關係

醫美診所內部影片外流　「清楚照到人臉」30名大咖歌手、演員受害

身分證拿出來！3月壽星爽玩樂園「只要299元」　車牌對中1碼399元

生活熱門新聞

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

阿公17°C遛2歲孫！只包尿布還光腳

跛腳追媽祖　勇腳伯找到了！

驟降10℃「打回寒冬」　濕冷轉雨時間曝

２生肖「驚蟄」後好運爆棚

Joeman說「蛋白質加熱流失」正妹營養師打臉

他嘆新手爸媽變曬娃魔人！過來人揭辛酸

今晨7.9℃　「急凍轉雨」最低溫時間曝

心好累！12星座「最難溝通CP」曝光　你們還在一起嗎

更多熱門

相關新聞

工時不到半小時！網敲碗：缺人嗎

工時不到半小時！網敲碗：缺人嗎

很多人都嚮往擁有一份「錢多、事少、離家近」的工作，近日就有一名女網友分享，她目前兼差的工作很輕鬆，實際上只有半小時需要做事，大家有做過什麼很爽的工作嗎？貼文曝光後，隨即引發底下網友熱議。

市場買魚「1條5元」超俗！內行揭密：正常

市場買魚「1條5元」超俗！內行揭密：正常

爸媽逛1品牌爽挑31件新衣！妹子樂買單

爸媽逛1品牌爽挑31件新衣！妹子樂買單

玩1投資慘賠150萬！他被轟出家門　做2份工還債

玩1投資慘賠150萬！他被轟出家門　做2份工還債

男房東找伴　限35歲↓單身女「12K房租全免」

男房東找伴　限35歲↓單身女「12K房租全免」

關鍵字：

手搖飲店懷舊8年級生Dcard

讀者迴響

熱門新聞

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

木村拓哉瘋傳「4月閃電離婚」內幕曝！　工藤靜香1舉動被抓包

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

嗆聲大哥的女人爆內戰　竹聯多人濺血砸爛陸上頭等艙

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

阿滴認了「參加過攝理教」！教會曾說服：鄭明析是冤獄

阿公17°C遛2歲孫！只包尿布還光腳

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面