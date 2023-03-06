市場買魚「1條5塊錢」超俗　一票驚呆不敢買！內行揭密：正常

▲原PO媽在市場買十條魚只要50元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「媽媽從市場買了十條，一隻五元的魚。」一位妹子日前在Dcard發文，「一條魚五元你敢買嗎？」讓網友也驚呆，「怎麼有辦法五塊？」引發熱議。貼文釣出內行人，「這個價格其實蠻合理的」、「這種生命週期短、資源回復快而且大量的洋流中小型魚，其實是最適合消費者去買的魚種。」

妹子文中貼出照片，可以看到魚並不小條，甚至長度就跟裝的鋼盆差不多。原PO就表示，這「一隻五元」的魚，是媽媽從市場買的，雖然魚要自己殺，但只花50元就帶回滿滿一盆，還是相當划算，好奇「有人知道這什麼魚嗎？」價格也驚呆不少人，「怎麼有辦法五塊？」

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就有網友直呼，「說五塊的魚不敢吃的，平常是不是都沒在逛市場」、「秋刀魚便宜的時候，一條也會只賣10元，還都是商家已經簡單處理過內臟的，如果買沒處理的，也會更便宜」、「很多你們覺得可以的魚，在漁村或產地就是送人都沒人想吃」、「最近當季，我自己買都不用錢，老闆都用送的。」

▲一條魚只要五元，而且還不小條。（圖／翻攝自Dcard）

還有人提到，「台灣的食魚觀念其實還有很大的進步空間」，指出這類生命週期短、資源回復快的大量洋流中小型魚是最適合食用的魚種，若因價格低廉做成加工食品，甚至當成下雜魚做為飼料或魚餌很可惜，「選擇吃當地當季魚種替代稀有或名貴魚種好處很多，對錢包、對身體健康、甚至對海洋資源保育都有益處。」

話題也釣出攤販，「賣魚五年多的漁港小公主路過！是鯖魚跟竹莢～看起來有一點過流，不過如果乾煎吃不太出來，這個程度看起來還ok，煮熟食用沒有問題」、「我在高雄市場賣魚的，的確，賣得太貴有人嫌，太便宜有人怕，這個價錢是要吸引客人圍過來的。」還有攤販透露，這種魚不耐放，如果沒有冷凍，很快就會肚破腸流，加上量蠻多，如果想吸引客人或是趕快出清，這個價格其實很正常。

有網友則是藉機詢問，怎麼評斷新不新鮮？引來內行人無私教學，「看鰓的顏色新不新鮮」、「看鰓是一個辦法，另外就是魚肉切開，看有沒有爛爛糊糊的，有的話代表狀態不佳。至於魚眼睛紅紅的，是因為在大的漁網內，魚會碰來碰去造成出血，眼睛濁的話不是判斷的方法，因為這種一大網撈上來會丟到冰塊水裡面（遠洋漁船則是冷凍庫），魚眼直接接觸到冰就會霧霧的」、「殺完聞聞看肚子，聞起來不會臭臭的就ok。」