　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

市場買魚「1條5塊錢」超俗　一票驚呆不敢買！內行揭密：正常

▲▼漁獲,魚販,海鮮餐廳,時價,菜市場,買魚。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO媽在市場買十條魚只要50元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「媽媽從市場買了十條，一隻五元的魚。」一位妹子日前在Dcard發文，「一條魚五元你敢買嗎？」讓網友也驚呆，「怎麼有辦法五塊？」引發熱議。貼文釣出內行人，「這個價格其實蠻合理的」、「這種生命週期短、資源回復快而且大量的洋流中小型魚，其實是最適合消費者去買的魚種。」

妹子文中貼出照片，可以看到魚並不小條，甚至長度就跟裝的鋼盆差不多。原PO就表示，這「一隻五元」的魚，是媽媽從市場買的，雖然魚要自己殺，但只花50元就帶回滿滿一盆，還是相當划算，好奇「有人知道這什麼魚嗎？」價格也驚呆不少人，「怎麼有辦法五塊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有網友直呼，「說五塊的魚不敢吃的，平常是不是都沒在逛市場」、「秋刀魚便宜的時候，一條也會只賣10元，還都是商家已經簡單處理過內臟的，如果買沒處理的，也會更便宜」、「很多你們覺得可以的魚，在漁村或產地就是送人都沒人想吃」、「最近當季，我自己買都不用錢，老闆都用送的。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲一條魚只要五元，而且還不小條。（圖／翻攝自Dcard）

還有人提到，「台灣的食魚觀念其實還有很大的進步空間」，指出這類生命週期短、資源回復快的大量洋流中小型魚是最適合食用的魚種，若因價格低廉做成加工食品，甚至當成下雜魚做為飼料或魚餌很可惜，「選擇吃當地當季魚種替代稀有或名貴魚種好處很多，對錢包、對身體健康、甚至對海洋資源保育都有益處。」

話題也釣出攤販，「賣魚五年多的漁港小公主路過！是鯖魚跟竹莢～看起來有一點過流，不過如果乾煎吃不太出來，這個程度看起來還ok，煮熟食用沒有問題」、「我在高雄市場賣魚的，的確，賣得太貴有人嫌，太便宜有人怕，這個價錢是要吸引客人圍過來的。」還有攤販透露，這種魚不耐放，如果沒有冷凍，很快就會肚破腸流，加上量蠻多，如果想吸引客人或是趕快出清，這個價格其實很正常。

有網友則是藉機詢問，怎麼評斷新不新鮮？引來內行人無私教學，「看鰓的顏色新不新鮮」、「看鰓是一個辦法，另外就是魚肉切開，看有沒有爛爛糊糊的，有的話代表狀態不佳。至於魚眼睛紅紅的，是因為在大的漁網內，魚會碰來碰去造成出血，眼睛濁的話不是判斷的方法，因為這種一大網撈上來會丟到冰塊水裡面（遠洋漁船則是冷凍庫），魚眼直接接觸到冰就會霧霧的」、「殺完聞聞看肚子，聞起來不會臭臭的就ok。」

ET快訊
鹿港小弟「養雞當寵物」！　每天都下蛋
奪3命詐團月薪32萬　「S姊」淚崩：想交保出去做好人
蛋價還沒到頂！　餐飲業嘆：每月雞蛋成本+7000
上任2天被拔官！　2原因曝光
美魔女「激活」私處　遭燙傷怒告醫護結果曝
人事長喊「過年放6天大家能接受？」　邱顯智怒：先把砍掉的7天
五月天演唱會門票這裡還有！　住飯店「直接送2張」
連千毅合照娜美放閃　「抓包是舊照」糗了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台鬧蛋荒！鹿港小弟超前部署「養雛雞當寵物」　實現雞蛋自由夢

便當220元被Toyz酸割韭菜！館長曝製程　一條要做2天：豬肉吹冷氣

星宇第二架自購A350聯貸案簽約　11家銀行參貸、總金額40.6億元

WeMo版圖再擴大！今上架「現代IONIQ 5 EV400」搶翻天滿單到月底

蛋價還沒到頂！餐飲業嘆：每月雞蛋成本+7000「得多炒200盤炒飯」

市場買魚「1條5塊錢」超俗　一票驚呆不敢買！內行揭密：正常

不再被笑是「賤民」！ 台中健民國小新校名曝　末代畢業生哭哭

阿里山英迪格「浮動房價」曝！最頂「一晚25萬」　觀光局回應了

奇美博物館首推親子音樂會　打造動物狂想派對傳遞愛與熱情

校園防疫鬆綁！彰化縣教育處發76.8萬片　這3類學生戴口罩　　　

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

全台鬧蛋荒！鹿港小弟超前部署「養雛雞當寵物」　實現雞蛋自由夢

便當220元被Toyz酸割韭菜！館長曝製程　一條要做2天：豬肉吹冷氣

星宇第二架自購A350聯貸案簽約　11家銀行參貸、總金額40.6億元

WeMo版圖再擴大！今上架「現代IONIQ 5 EV400」搶翻天滿單到月底

蛋價還沒到頂！餐飲業嘆：每月雞蛋成本+7000「得多炒200盤炒飯」

市場買魚「1條5塊錢」超俗　一票驚呆不敢買！內行揭密：正常

不再被笑是「賤民」！ 台中健民國小新校名曝　末代畢業生哭哭

阿里山英迪格「浮動房價」曝！最頂「一晚25萬」　觀光局回應了

奇美博物館首推親子音樂會　打造動物狂想派對傳遞愛與熱情

校園防疫鬆綁！彰化縣教育處發76.8萬片　這3類學生戴口罩　　　

前女友暖心慶生沒好報　他怒琵琶別抱嗆揭「淫蕩樣子」攪局下場曝

Jennie破相靠OK繃遮醜　照樣拎香奈兒可愛包飛巴黎看秀

不只夜市夯！外國人來台最愛「這3類型」　38%指定客製化包團

全台鬧蛋荒！鹿港小弟超前部署「養雛雞當寵物」　實現雞蛋自由夢

目睹媽媽開車「壓扁寶貝狗碗」　柴犬原地石化快氣炸：第2次了...

每天回家被浪費10分！萌貓輪流表演「抓抓儀式」　她嘆捨不得離開

古巴重砲首戰前夕開轟　孟卡達珍惜： 夢想實現

新興市場教父自爆錢卡在上海出不來　急喊「投資中國要謹慎」

PCS第五周／FAK吶兒離譜「一打五」殺三個、地獄豬吞連敗季後賽希望渺茫

便當220元被Toyz酸割韭菜！館長曝製程　一條要做2天：豬肉吹冷氣

最衰車主撞上「人肉飛彈」！　三寶高雄式左轉3秒慘遭擊落

生活熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

威力彩今飆11.5億！　4生肖必買

今「驚蟄」清晨5.7℃　下波大變恐強烈冷氣團

確定3／15首發！這地方搶先中央領6000紓困金

17縣市亮低溫燈號　一天掉15°C

蛋太貴！　改吃「這食物」更營養

「疫苗+1」今開跑！9大QA一次看　秒懂接種對象、廠牌怎麼選

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

威力彩飆11.5億！「3生肖」財運超旺

路上見郵政醫院傻眼　內行人解答

更多熱門

相關新聞

爸媽逛1品牌爽挑31件新衣！妹子樂買單

爸媽逛1品牌爽挑31件新衣！妹子樂買單

很多人為人父母後，生活上能省則省，也捨不得孩子花大錢送昂貴禮物，更是久久才買一次新衣。就有妹子應爸爸要求，帶爸媽到一間台灣服飾品牌採購，結帳時花了7326元，乍看是大數目，但數一數買了31件衣服，相當划算。就有人直讚該品牌，「真的很實惠，品質也不錯」、「支持台灣品牌。」

玩1投資慘賠150萬！他被轟出家門　做2份工還債

玩1投資慘賠150萬！他被轟出家門　做2份工還債

男房東找伴　限35歲↓單身女「12K房租全免」

男房東找伴　限35歲↓單身女「12K房租全免」

妹子自爆「小時候看維基自慰」　網驚呆

妹子自爆「小時候看維基自慰」　網驚呆

1杯19元能生存　Toyz公開賺錢內幕

1杯19元能生存　Toyz公開賺錢內幕

關鍵字：

買魚市場吃魚便宜捕魚攤販Dcard

讀者迴響

熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

韓邪教主私養後宮！5女脫光入浴求愛片外洩

街頭拜託女路人拍照「她超眼熟」！

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

唐綺陽運勢／4星座「生涯有重大變化」

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

目擊選手過磅超重「當眾脫到剩內褲」！全場超尷尬

阿里山高檔飯店被控房價不合理！業者回應了

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面