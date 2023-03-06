帶逛「1品牌」　爸媽爽挑31件新衣！妹子孝親樂買單：1件276元

▲NET不只平價，還能「增進親子關係」。（圖／記者項瀚攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人為人父母後，生活上能省則省，也捨不得孩子花大錢送昂貴禮物，更是久久才買一次新衣。就有妹子應爸爸要求，帶爸媽到一間台灣服飾品牌採購，結帳時花了7326元，乍看是大數目，但數一數買了31件衣服，相當划算。就有人直讚該品牌，「真的很實惠，品質也不錯」、「支持台灣品牌。」

一位女網友在Dcard發文「NET 買起來」，提到爸爸前陣子明示，在NET發現4折活動，要「她」去看看，讓妹子直笑「好啦！我知道要孝親了」，便帶爸媽去大採購。逛的時候，她忍不住驚嘆，價格真的很超便宜，而且也有挑到好貨。

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妹子透露，其實爸媽不太在意衣服好不好看，更在意便不便宜，3、4折的價格實在太好挑，而且真的有撿到便宜的感覺。像是媽媽找到一件原價699的風衣，結帳時發現也是紅標4折，只花了276元就入手。另外，綠標2件6折的活動，爸媽也買得很開心。

▲划算價格讓原PO爸媽在NET敞開來採購新衣。（圖／翻攝自Dcard）

最後她公開結帳金額，「總共花了7326（元），31件衣服，平均一件236（元）」，比去菜市場買還便宜，忍不住笑呼「讚唷！」就有人也秒留言支持，「NET真的很實惠，品質也不錯，重點是常常有折扣，買得很爽」、「支持定期做公益的品牌，NET真的讚」、「上周也去NET噴3000多，真的超好買」、「如果沒有品牌迷思，真的可以買NET。」

也有網友提醒，「我有問店員，他說每一家的活動不太一樣，紅標的商品都不一樣」、「紅標商品買了不能退」、「除了大安拍點門市不太一樣，其餘全台門市活動都一樣，每家店會進的貨不同，紅標商品以現場的貨為主。」