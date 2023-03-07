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失戀後「愛上波音737」！她把飛機當男友陪睡　曝這裡最性感

▲▼她失戀後「愛上波音737」！把飛機當男友陪睡　曝這裡最性感。（圖／IG／sarah_b737_lover）

▲莎拉愛上波音737，天天和模型一起睡覺。（圖／IG／sarah_b737_lover，下同）

記者王佩翊／編譯

德國一名女子在歷經數次情傷後，認為自己無法繼續與人類約會，轉而愛上了波音737，更稱波音737是她的真愛。為此，她1年內搭了30次飛機，只為了與愛人共度時光，但她也表示，不能單獨和一架飛機真正地在一起，讓她感到難過。她還幫自己的伴侶取名為「迪基」，而波音737的機翼則是她認為「最性感」的部位。

根據《太陽報》報導，23歲的莎拉（Sarah Rodo）在嘗試與人類約會失敗後，偶然搭乘了波音737，就此找到自己的「真愛」。她將波音737視為自己的男友，並幫它取名為「迪基（Dicki）」。自從認定迪基是她的男友後，莎拉開始購入大量飛機模型，並盡可能地出門旅遊，以便可以搭乘波音737，近距離與「男友」接觸。

▲▼她失戀後「愛上波音737」！把飛機當男友陪睡　曝這裡最性感。（圖／IG／sarah_b737_lover）

▲▼她失戀後「愛上波音737」！把飛機當男友陪睡　曝這裡最性感。（圖／IG／sarah_b737_lover）

根據莎拉的說法，她是一位物性戀者，與戀物癖不同，物性戀當事人並不將對物體感到吸引力視為戀物癖，而是作為一種性取向，他們會對特定物體產生強烈愛情，而非單純的性慾。但她也指出，迪基最性感的地方就是它的機翼。

在過去的1年內，莎拉為了與男友近距離相處，更是砸錢去了30次旅行。她說，「我喜歡旅行，也喜歡在城市裡發現新的事物，我搭著波音到斯德哥爾摩、馬爾默、哥本哈根、布達佩斯、維也納以及巴黎。」儘管她為了男友搭機多次，但她卻悲傷地表示，自己無法與波音737「獨處」，且雙方感情深厚，卻不能合法地嫁給她的情人，讓她感到很悲傷。

▲▼她失戀後「愛上波音737」！把飛機當男友陪睡　曝這裡最性感。（圖／IG／sarah_b737_lover）

儘管如此，她仍以「物性戀」為榮，並認為這是一個美妙的性取向。莎拉總共有60多個小型模型和30個大型的波音737，而她認為這些都是男友的「一部分」，她每天都會與它們同床共枕，最大的模型長約有1.6公尺。而莎拉也在身上刺了5個飛機的紋身。

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