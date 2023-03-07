美韓軍演太頻繁！金與正「怕爆」砲火猛烈嗆聲美國：北韓在看著呢

▲北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國「同溫層保壘」遠程戰略轟炸機B-52H可以攜載核彈頭，昨（6）日飛行至韓半島（朝鮮半島）西部海域與南韓空軍F-15K等展開聯合編隊飛行訓練，被視為對北韓（朝鮮）發出警告訊息。對於近來美軍不斷在周邊展開戰略資產，北韓金與正發表談話警告，北韓隨時監控美國與南韓的軍情動態，隨時做好迅速打擊的準備。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓最高領導人金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正今（7）日上午針對一連串的美韓聯合軍演發表談話，「目前正密切掌控美軍與南朝鮮（南韓）魁儡軍的軍情動態！我方已處於準備態勢，依照判斷可以隨時採取精準打擊的行動。」

金與正在談話中提到，最近美國與南韓的聯合軍事行動太過頻繁，甚至早已超出北韓所能容忍的限度，導致北韓不得不採取「特殊行動」應對。她向美國與南韓呼籲，應該即刻停止導致情勢惡化的行動。

美國印度－太平洋司令部司令、海軍上將阿奎利諾（John C. Aquilino）接受南韓《朝鮮日報》在6日刊登的專訪時曾表示，「若北韓向太平洋海域發射洲際彈道飛彈（ICBM），則將會立刻採取行動將之擊落」；對此，金與正抨擊，「太平洋的領有權並不屬於美國或日本」。

▲北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像）

金與正使用嚴厲的措詞警告，「我國（北韓）在不屬於美國管轄的公海、空域進行戰略武器實驗（指試射），此舉並不影響周邊國家的安全、也不會造成危害，一旦針對我方戰略武武器實驗採取攔截獲其他相對應的軍事措施，則視為是對我朝鮮民主主義人民共和國（北韓）宣戰。」

據悉，金與正上一次發表談話的時間點為15天以前的2月20日，此次已是今年第4度發表談話。

為因應北韓不斷提高導彈核武威脅，美國最近大幅提升在韓半島展開「戰略資產」，包括北韓2月18日試射ICBM火星-15型後，美國便於隔天出動空軍B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機，由南韓與美國戰機進行聯合編隊飛行訓練；3月1日，B-1B戰略轟炸機再度來到韓半島，與最強武裝無人機MQ-9「收割者」，以及南韓F-15K、KF-16展開聯合空中訓練。

另外，美國與南韓預計13至23日實施「自由之盾」（Freedom Shield）聯合軍演，引發北韓強烈反對，認為是侵略戰爭的事前預演。