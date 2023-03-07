日本H3火箭1號機發射失敗！第2節火箭未點火　JAXA下令自爆

▲日本H3火箭1號機7日再度嘗試發射，仍以失敗告終。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／綜合報導

日本主打的新型火箭「H3」1號機7日上午10時37分在眾人的關注下，於鹿兒島縣發射，然而其中第2節火箭卻未能成功點火，最終由控制中心發送自爆銷毀指令，並宣告發射失敗。H3火箭1號機原本預計要將用於掌握災情的地球觀測衛星「大地3號」送入預定軌道，然而2月17日首次發射時失敗，怎知二度嘗試仍舊面臨自爆命運。

根據《共同社》報導，由宇宙航空研究開發機構（JAXA）與三菱重工耗資2000億日幣（約新台幣457億4000萬元）合作研發的日本最新主力火箭H3的1號機，7日上午於鹿兒島縣的種子島宇宙中心進行發射。H3是日本目前主要使用火箭H2A的後繼機種，同時也是日本時隔30年重新開發的大型火箭。

H3的運載重量是H2A的1.3倍，還能節省一半的發射成本。研究團隊自9年前投入開發，原計畫於2020年發射1號機，但是因為主要發動機的開發進展不順利，因此多次推遲，終於在2023年2月17日首度試射，沒想到卻因為第1節火箭的控制裝置供電中斷，導致火箭試射在發射前就被迫停止，而7日則是時隔數周的重新發射，卻仍然失敗。

H3稍早發射後，雖一度順利升空，但第2節火箭卻沒能成功點火。JAXA預計無法完成任務，因此向火箭發送自爆的毀滅指令，此次發射也宣告失敗。JAXA理事長稍早則公開謝罪表示，「對全國人民深感抱歉。」