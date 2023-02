彰化大帥哥過世！親友暖祝「人生畢業快樂」　萬人感動：真的有愛

▲彰化的看板引起討論,讓上萬人十分感動。(圖/翻攝臉書/路上觀察學院)



網搜小組/柯振中報導

對於人生而言,生離死別總是難以適應的課題。不過,一名男子日前經過彰化社頭時,意外看見了某個看板,從上面的文字可以得知是在辦理喪事,不過親友以活潑的送別,令儀式氣氛不再沉重,可愛的看板曝光後,讓網友們同樣十分感動。

這名男子路過彰化溪頭時,在路上看見了一面寫有「最摯愛的德德大帥哥 人生畢業典禮」的看板,雖然一看就知道是為家人舉辦喪事,但似乎是想透過幽默的方式,來舒緩親友們心中沉重的情緒。

而看板的左上角寫著英文LOVE(愛),右下角則是寫著「ATTHE END OF THE STAGE FUNNING LIFE IS YOUR BEST SUPPORT」(在人生的最後,快樂的生活能夠給你最大的幫助),用最感人的方式,來替最愛的人送別。

貼文曝光至今,已有超過上萬人按讚,許多網友看完這面看板以後,心中不免有些感傷,同時也相當感動,於是留言回復,「很好啊!人生登出紀念」、「讚讚讚,覺得主角一定是生前瀟灑的人」、「我覺得很棒,活著的人要開開心心的,祝福彼此都能好好過」、「覺得這樣也蠻好的,打破以往嚴肅的風格、用更詼諧的態度面對生命的離開」、「我也希望自己人生的最後一刻,是大家都開心的送我離開!」