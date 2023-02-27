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彰化大帥哥過世！親友暖祝「人生畢業快樂」　萬人感動：真的有愛

▲▼彰化一面辦後事的看板引起討論。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲彰化的看板引起討論，讓上萬人十分感動。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

網搜小組／柯振中報導

對於人生而言，生離死別總是難以適應的課題。不過，一名男子日前經過彰化社頭時，意外看見了某個看板，從上面的文字可以得知是在辦理喪事，不過親友以活潑的送別，令儀式氣氛不再沉重，可愛的看板曝光後，讓網友們同樣十分感動。

這名男子路過彰化溪頭時，在路上看見了一面寫有「最摯愛的德德大帥哥　人生畢業典禮」的看板，雖然一看就知道是為家人舉辦喪事，但似乎是想透過幽默的方式，來舒緩親友們心中沉重的情緒。

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而看板的左上角寫著英文LOVE（愛），右下角則是寫著「ATTHE END OF THE STAGE FUNNING LIFE IS YOUR BEST SUPPORT」（在人生的最後，快樂的生活能夠給你最大的幫助），用最感人的方式，來替最愛的人送別。

貼文曝光至今，已有超過上萬人按讚，許多網友看完這面看板以後，心中不免有些感傷，同時也相當感動，於是留言回復，「很好啊！人生登出紀念」、「讚讚讚，覺得主角一定是生前瀟灑的人」、「我覺得很棒，活著的人要開開心心的，祝福彼此都能好好過」、「覺得這樣也蠻好的，打破以往嚴肅的風格、用更詼諧的態度面對生命的離開」、「我也希望自己人生的最後一刻，是大家都開心的送我離開！」

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