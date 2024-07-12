上廁所像抽盲盒！陳菁徽曝小學慘況　轟：外面排美食小孩排廁所

▲▼國民黨立委陳菁徽爆高市小學廁所年久失修。（圖／翻攝自Facebook／陳菁徽醫師，下同）

實習記者歐承翰／台北報導

國民黨立委陳菁徽12日在立院國是論壇發言時指出，日前她會勘高雄市小學校園設施時，發現有幾所小學的廁所20、30年未修繕，學生上完廁所沖水像抽盲盒，還有男廁6個小便斗，只剩1個可以使用，還有管線嚴重漏水，至連天花板都長出「鐘乳石」了！她痛批，民進黨以暴力杯葛國會，卻忘記照顧地方孩子的環境教育。

陳菁徽指出，這週她回高雄會勘幾所小學的基礎設施，令人大吃一驚、不敢置信的是，蓬勃發展的左營區內的兩所小學，廁所大概有20、30年沒有修繕，男廁6個小便斗，卻只有1個可以使用，還有管線嚴重堵塞漏水，甚至連天花板和地板都長出鐘乳石。

陳菁徽說，她與學校校長、教育部官員、議員們一層樓一層樓的會勘，每一間廁所裡面，幾乎都掛著「故障請勿使用」的紙牌；學生要上廁所，猶如猜盲盒一般，不知道上完了水能不能沖乾淨，甚至擔心自己這間壓下沖水按鈕之後，隔壁的廁所會不會噴出其他排泄物？「能想像有4棟教學大樓的學校，只有1棟的廁所是完好的？」外頭的人都在排隊吃美食，這裡的孩子們居然是下課衝去排隊搶廁所。

陳菁徽直言，小朋友到學校上學，卻需要為了最基本的生理需求跑上跑下，甚至要遠赴其他大樓，才能夠安心如廁。這已經嚴重影響到學生的生理心理健康，還有最基本的受教權益。她強調，保障孩子的教育是大是大非的問題，沒有黨派之分，就是全力以赴來改進辦理，要求教育部儘快與各地方政府提出全國的廁所改善方案，讓全國的孩子們都能平等地擁有良好的學習環境。

陳菁徽感嘆，這幾個月，台灣非常不平靜，我們一向以民主法治的燈塔為榮，結果，執政的民進黨卻用暴力抵制國會陽光法案，登上國際媒體頭條。超思雞蛋、數位身分證弊案和鏡電視事件的亂政逐漸曝光，血腥槍擊案讓台南成為黑道管轄的化外之地，甚至連曾擔任高官行政院副院長的鄭文燦，都在昨天因為涉貪被收押，而這些，就是民進黨政府治理下的成績單，他們已經忘了清廉、勤政、愛鄉土，當然也忘了照顧地方孩子的教育環境。