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17°C街頭驚見2歲童「只包尿布+光腳」！阿公被關心嗆：你帶回去養

▲有民眾在淡水街頭看到一名2歲童在低溫中，僅包著尿布還沒穿鞋。（圖／翻攝自Facebook／細說淡水，下同）

▲有民眾在淡水街頭看到一名2歲童在低溫中，僅包著尿布還沒穿鞋。（圖／翻攝自Facebook／細說淡水，下同）

記者閔文昱／綜合報導

近日氣溫偏低，家長們紛紛為孩童添加衣物，就怕孩子著涼。不過，有民眾近日在淡水街頭發現，一名2歲大的小孩在氣溫僅17度的天氣，下半身竟只包著尿布，且還光著腳丫，結果身邊的2名老人不僅完全不在意，面對旁人詢問孩童父母去處還回嗆「死了」、「不然你帶回去養」。對此，新北社會局已介入關懷。

有民眾6日在臉書「細說淡水」發文表示，前一天傍晚約6點25分左右，在中山路上看到2名老年人人牽著一名約2歲大的小孩，又拉又扯的，小孩沒穿褲子下半身只包著尿布，連鞋子都沒有，全身髒兮兮，衣服的袖子都是髒污，3人看似是在路邊流浪，其中一位老年人手中的袋子則是裝了一堆餅乾和酒，一行人行徑非常怪異。

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▲有民眾在淡水街頭看到一名2歲童在低溫中，僅包著尿布還沒穿鞋。（圖／翻攝自Facebook／細說淡水，下同）

對此，原PO不斷注視著3人，心想「為什麼二個老年人帶著一個小孩？他的父母呢？還是他們拐走了這個小孩？要不要報警？這樣做會不會太雞婆？晚上17度穿這樣不會感冒嗎？」最終她還是決定報警，並快速追上3人。

原PO追上3人後，詢問其中一位老人「你需要幫忙嗎？」對方並未回話，接著她又問「小孩穿這樣不會冷嗎？」但對方卻用台語回嗆「那妳褲子脫下來給他穿啊」。她不死心再問孩童父母在哪，但都只得到「死啊！」的回應，最終只能得知該名長者是孩童的阿公，並非誘拐兒童。

警方趕抵後，又問了一次相同問題，但老年人也僅回「不然你帶回去養啊」。對此，原PO見警方已到場處理，於是離開現場回家去餵小孩，但她也不禁感嘆，「我不知道我能幫他什麼，但希望今晚我們做的事是對他有幫助，希望社會局能介入讓小孩有更好的安置跟生活，而且在多年後想起這件事不會懊悔當初為什麼沒幫忙打通電話，也許他的人生會變的不一樣。」

▲有民眾在淡水街頭看到一名2歲童在低溫中，僅包著尿布還沒穿鞋。（圖／翻攝自Facebook／細說淡水）

根據《NOWnews今日新聞》報導，新北社會局晚間6日回應，接獲通報後已由北海岸社福中心了解協助，淡水區公所及當地里長與鄰長也已至案家關懷訪視，經了解，幼童及其母親戶籍均設高雄，父親戶籍設嘉義，目前幼童與祖父在淡水租屋居住，社福中心已提供尿布等生活物資。另外，社會局發現該幼童疑似有發展遲緩情形，社工後續將連結早療評估及療育服務及育兒指導。

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