酒店媽嫌2歲兒吵「關廁所活活餓死」！遭判8年不到案　檢拘提入監

▲酒店林女未婚生子後，與哥哥及男友將2歲兒子關廁所凌虐餓死。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

北市林姓女子5年前在酒店上班時，嫌2歲兒子吵鬧不休、將兒子關進廁所、逕自出門3天才回家，以致兒子瘦到皮包骨，被發現時蜷縮在廁所馬桶旁、身上沾染排泄物，早已死亡。法院去年判處林女8年徒刑定讞，但她因傳喚執行未到案，警方今（11日）前往住處拘提到案，並送往嘉義看守所服刑。

這起事件發生在2018年底，當時年僅21歲的林女生下兒子後，就將小孩留在嘉義給母親照顧，自己北上生活，但母親因年邁無力照顧，2018年8月間要求林女的哥哥將當時2歲多的孩子帶到台北，於是林女與哥哥一同在台北市林森北路的租屋處照顧小孩。然而，2人嫌孩子吵鬧，經常聯手虐待小孩，不但動手毆打，也不按時讓小孩吃飯。

當年9月間，林女開始與蕭姓男友交往，蕭男搬進林女與哥哥的租屋處中，此後2、3個月內，孩子每次飢餓哭鬧時，林女和哥哥、男友就會大聲斥罵、毆打孩子，還會把孩子關到廁所裡，直到10月10日，林女的哥哥離開台北，蕭男也因分手搬離租屋處。

由於蕭男毫無工作收入，因此仍然持續回去找林女出去吃喝玩樂，有輕度智能障礙的林女則死心踏地的愛著蕭男，讓蕭男予取予求，不但三天兩頭和蕭男徹夜不回家，還把酒店工作賺的錢都花光，完全無法繼續扶養孩子，小孩也因長期發育受阻，營養狀況嚴重不良。

同年11月間，林女又嫌2歲兒子太吵鬧，將他關進屋內廁所，並逕自出門3天，不料返家後才驚覺男童死在廁所，但她卻與蕭男逃離現場，最後才在酒店經紀人的勸說下報警。警方到場時，只見男童瘦成皮包骨、體重不到5公斤，身邊都是排泄物，死狀相當悽慘；檢方依照「遺棄致死」等罪，將林女、林女哥哥、蕭男等人提起公訴。

▲林女發現兒子死亡後一度逃離，被酒店經紀人勸導去報警。

台北地檢署一審將林女判刑8年，林女哥哥與蕭男均被認定犯下「妨害幼童發育罪」，分別判刑3年與2年。全案上訴第二審，高等法院去年7月間審理後，駁回上訴，並於去年8月下旬判刑定讞。

台北地檢署去年10月間傳喚林女到案執行，不過林女並未到案，因此去年12月間囑託林女戶籍地所在的嘉義地檢署執行，然而林女仍不到案，於是警方在今天前往林女住處拘提到案，移送嘉義地檢署，並在下午送往嘉義看守所服刑。