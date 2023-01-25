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獨／春節爽放10天假！泌尿醫見詭異情況　曝：「求硬漢」變多了

記者吳奕靖／高雄報導

今年春節放了10天假，不少人都有返鄉過年或是出遊的計劃，這讓國內知名泌尿科醫師張美玉相當擔心，因為就怕假期之後會出現很多「尿不出來」的患者，就是塞車塞出毛病，所以提醒上路的時候，別忘了帶紙杯或是包尿布，尤其是老人家也不要怕害羞，以免發生「尿不出來」更痛苦，另外她也發現來求硬的患者變多了，似乎知道這10天「該做的家事」也躲不過。

▲張美玉醫師說年假10天，有三寶要準備，分別是尿布、紙杯還有「硬」起來的藥物 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師說年假10天，有三寶要準備，分別是尿布、紙杯還有「硬」起來的藥物 。（圖／記者吳奕靖攝）

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泌尿科張美玉醫師說根據過往的經驗，春節期間不少人因為熬夜、不喝水，所以很容易造成泌尿道感染、腰痠背痛的時候就要擔心是不是結石復發，甚至最近她也發現「急性攝護腺」發炎的案例，男性攝護腺發炎會有發燒、畏寒，甚至會尿不出來的情況，這個也是因為少喝水所造成的情況。

▲張美玉醫師說年假10天，有三寶要準備，分別是尿布、紙杯還有「硬」起來的藥物 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師攝護腺肥大的患者，會因為憋尿造成擴約肌緊繃無法解尿 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過在春節期間出遊或返鄉，難免會遇到塞車的情況，張美玉醫師提醒如果家中有長輩患有「攝護腺肥大」，又因為過度憋尿的時候，會造成括約肌鎖得很緊，可能一個小時就會造成尿不出來的情況，需要插尿管。所以要備妥紙杯、尿布，張美玉說：「現在有男女性專用的尿片，這些都要貼心的準備，讓他們在車上或是在路邊就能尿，才不會要去醫院導尿」。

另外也有人因為這10天放假，所以得要跟老婆「長時間」相處，難免得要交功課，躲不過的情況下，也來找張美玉醫師求「持久、硬度」的藥物，也是非常重要的。

▲張美玉醫師說年假10天，有三寶要準備，分別是尿布、紙杯還有「硬」起來的藥物 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師說年假10天，有三寶要準備，分別是尿布、紙杯還有「硬」起來的藥物 。（圖／記者吳奕靖攝）

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