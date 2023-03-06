韓邪教主涉性侵百名台女！台灣教會曝信徒人數：刻意抹黑造謠

▲台灣攝理教聲明稱鄭明析性侵案是反對團體抹黑手法。（圖／翻攝基督教福音宣教會）

記者劉昌松／台北報導

韓國攝理教創辦人鄭明析因涉及在亞洲多地性侵女信徒，被Netflix以紀錄片《以神之名：信仰的背叛》搬上螢光幕，鄭明析曾來台以宣教知名性侵百名女大生的而遭通緝的消息也因此傳開，對此台灣攝理教會「基督教福音宣教會」在網站上聲明稱這些是「反對團體刻意抹黑造謠，手法如出一轍。」並強調「對媒體及網路上之一切惡意評論保留法律追訴權。」

根據基督教福音宣教會（Christian Gospel Mission, 簡稱CGM），也是大家所熟知的「攝理教會」或「Jesus Morning Star (JMS與鄭明析簡寫同名)」，根據教會網站介紹，攝理教在台灣地區從1980年代末期開始在台灣開始傳播福音與社會關懷，1993年11月向內政部申請成立中華基督教新時代青年會（CCYA）。於2013年8月在台灣成立CGM分會。目前，全台人數超過4千名，全台共成立近30個教會及福音站。

網站簡介教會創辦牧師鄭明析（정명석，原譯名鄭明錫）是在1945年3月出生於韓國忠南錦山郡珍山面石幕里月明洞，是家中6男1女中的第3個兒子，曾參與3年越戰並獲得4個勳章，1978年到首爾宣教，1981年3月開始成立宣教會，出版過《天的話 我的話》、《靈感的詩》等書籍。

▲鄭明析性侵女信徒案已遭韓國判刑定讞，現正被台灣通緝中。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

不過Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露，鄭明析長年性侵女教徒，據受害者指控，他會要求被選中的女信徒拍攝裸體影片供他欣賞，其中有3支影片在紀錄片中曝光，女孩們一起脫光沐浴，並對鏡頭做出各種崇拜動作，用撒嬌的聲音對鏡頭喊著：「教主～快進來吧！教主～很累了吧！跟我們一起泡澡吧～讓我們洗去你的疲勞吧～教主！加油唷～」。

紀錄片並訪問香港受害女子「秀晶」，揭露鄭明析會挑選臉蛋標緻的信徒進入「常青樹」這個內部組織，宣稱是高階成員，但說白了就是他的後宮，其中雖以女性居多，但也不乏長相俊秀的男子。甚至有受害信徒透露，鄭明析在每次運動後，都要有一票女信徒幫他洗澡，接著就發生性關係，更曾1晚召喚50名女信徒同房，離譜程度令人咋舌。

▲台灣攝理教聲明。（圖／翻攝基督教福音宣教會）

而台北地檢署早在2002年因媒體報導鄭明析曾來台以宣教名義性侵後，主動剪報分案調查，並在隔年對鄭明析發布通緝，不過對於Netflix紀錄片的播出以及相關媒體後續報導，基督教福音宣教會表示無法一一回應，並稱這些都是反對團體刻意抹黑造謠。

基督教福音宣教會聲明全文：

針對近日網飛Netflix播出新興宗教影集中，以基督教福音宣教會為主題拍攝播出之偏頗內容，本會深表遺憾。

本會創始人鄭明析牧師多年來唯有宣揚主耶穌基督之愛與和平福音，帶領全世界生命度過健全之信仰生活；然而一直以來都有反對團體刻意抹黑造謠，手法如出一轍。

況案件目前韓國法院尚在審理調查中，斯時媒體播出該拍攝之影片，實非採行合理、客觀與公正之方法，如今再以偏頗影片上架串流平台，本會將不予以一一回應，並對媒體及網路上之一切惡意評論保留法律追訴權。

基督教福音宣教會 2023.03.03