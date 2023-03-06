韓邪教主「性侵台大+政大百女」　北檢發布通緝鄭明析至2027年

▲鄭明析涉嫌在20年前以宣教名義來台性侵百名女信徒，遭台北地檢署發布通緝。（圖／翻攝自Netflix Asia）

記者劉昌松／台北報導

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露韓國攝理教教主鄭明析（정명석原譯名鄭明錫）性侵女信徒案，其中引發外界議論。其實攝理教早在20多年前就來台發展，選在台大、政大等知名學府附近建立教會，鄭明析也曾利用來台宣教的機會，性侵百名女教徒，台北地檢署已於2003年以強制性交罪嫌，對鄭明析發布通緝，通緝時效到2027年11月。

現年29歲的葉萱（韓文名：鄭秀晶）在紀錄片中透露，2011年在路上被攝理教徒發問卷傳教，因為當時內心空虛，入教後深陷其中無法自拔，在極短時間內成為高階信徒。由於外型亮麗，她成為教會宣傳大使，也得到與教主鄭明析近身相處的機會，卻因此被對方引誘性侵。

除了韓國及香港，鄭明析的魔掌也觸及台灣、大陸、馬來西亞等亞洲各國，《壹週刊》2001年就曾以標題「邪教主誘姦台大政大百位女生」，報導鄭明析以宗教為名誘姦百位台大、政大女性，然而當年性侵仍屬告訴乃論，一開始沒有受害人願意出面，台北地檢署主動剪報以91年度偵字第24622號分案，查訪多名證人後，仍無人願意提告，而鄭明析又傳拘無著，因此在2003年6月18日對鄭明析發布通緝。

2016年間，攝理教以社團法人台灣基督教福音宣教會名義，控告《壹週刊》妨害名譽以及肖像權，但士林地院調查，韓國有479名教徒在1999年間就聯名控告鄭明析涉嫌性侵害，因此遭韓國通緝，鄭明析一度潛逃大陸在2007年間落網，由大陸公安引渡回韓國受審並判處10年有期徒營定讞入監，而《壹週刊》報導前也的確採訪到台灣教友進行查證。

因鄭明析是否利用宗教全市性侵女教友與公共利益有關，加上台灣檢方也已發布通緝，因此認為《壹週刊》並未侵害侵害宣教會名譽，只判《壹週刊》未來不能再使用有女教友出現的照片作為報導，案經上訴高院遭駁回確定。